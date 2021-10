Rocío Nahle y su reforma

octubre 12, 2021

Ayer doña Rocío Nahle y su iniciativa de reforma, enviada al Congreso de la Unión, fueron tema central de la mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador, en ella la zacatecana veracruzana defendió a capa y espada, las bondades que brindará a los mexicanos, la iniciativa de reforma en materia energética, que el gobierno de la Cuarta Transformación propone.

Pues bien, les cuento mis hermosos lectores, que según la señora Nahle, la Comisión Federal de Electricidad de don Manuel Barlett, generará como mínimo el 54 por ciento de la energía eléctrica que se consume en el país, mientras que los órganos privados, generarán el 46 por ciento, con ello se garantizará el abastecimiento continuo, de energía eléctrica a toda la población, es decir ya no habrá más apagones.

Luego, el Estado preservará la seguridad y autosuficiencia energética de la Nación y la Comisión Federal de Electricidad, pasará de ser una empresa productiva del Estado, a un organismo del Estado, por ello se suprime la separación legal de sus empresas subsidiarias y filiales.

Así mismo, el Estado queda a cargo de la transición energética y utilizará de manera sustentable, todas las fuentes de energía de las que dispone la Nación y con la reforma a artículo 25 y 28 constitucional, queda establecido que el Litio, es propiedad de la Nación.

En fin que tanta explicación y tanto cabildeo, a mi al menos me deja un saborcito de boca, justamente como a litio.

Cosas de la vida y menudencias

¡No bueno! Con el casi ex alcalde Hipólito Rodriguez Herrero, quien aunque nunca se ha distinguido por su sentido común, ahora si que se voló la barda y es que el aún funcionario municipal, criticó duramente a la Fiscalía General del Estado, donde despacha doña Verónica Hernández Giadáns, declarando que la ciudadanía xalapeña, no denuncia los delitos de los que son víctimas, ya que no tienen confianza en la institución.

¡Hágame usted el favor! Rodríguez Herrero hablando de confianza, sí es probable que el 90 por ciento de la ciudadanía xalapeña no confíe en él, si no es que más.

No contento con eso el muy descarado xochimilca, dijo además que recibe múltiples quejas de la ciudadanía, por robos a mano armada, robo a casa habitación, extorsiones y demás delitos y el muy cínico, solo se lamenta de la desconfianza que existe hacia la Fiscalía General del Estado, eso si, sentado en su oficina y con las manitas cruzadas ¡Como no!.

A ver si ahora que termine su periodo, esa Fiscalía General del Estado de la que dice que la ciudadanía xalapeña que se acerca a él, desconfía, cosa muy rara, porque yo jamás he visto que se le acerquen al alcalde ni las moscas cuando sale de Palacio de Gobierno; no le pega el susto de su vida, con una bonita carpeta de investigación, seguida de una buena orden de aprehensión.

Un año de prisión preventiva justificada, ha dictado el juez a Antonio N, ex titular de la Secretaría de Finanzas y Planeación, en los años dorados de Javier Duarte de Ochoa. Pobre hombre a su edad y pasando por eso, ojalá los beneficiados de los presuntos desvíos y pagos a empresas fantasmas, que habría cometido el ex funcionario, estén al pendiente de él en su año de encierro.

Así las cosas en Pueblo Quieto, mis hermosos, nos leemos mañana.

