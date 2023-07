Rommel Pacheco se destapa para la gubernatura de Yucatán

julio 19, 2023

¡Uno más que levanta la mano para 2024! Rommel Pacheco, ex clavadista olímpico y actual diputado federal por el PAN, anunció este miércoles que tiene intenciones de contender por la gubernatura de Yucatán, misma que se renovará el próximo año.

En una visita a la sala de prensa de la Cámara de Diputados, el panista resaltó que el no tener mucha experiencia en el ámbito político, puede ser una gran ventaja para hacer las cosas bien; por ello, dijo, iniciará las acciones correspondientes a su aspiración cuando los tiempos lo indique.

“No es por qué (quiero ser gobernador) es para qué. Yo creo que la gente al día de hoy está asqueada, cansada de los mismos políticos de siempre. Yo, al no venir de la política y al ser un ciudadano que el día de hoy lucha por causas, no tiene miedo de levantar la mano, porque no tiene cuotas o no viene con favores que poner, creo que las cosas se pueden hacer bien“, afirmó Rommel Pacheco.

El panista aseguró que “la gente al estar en la calle me lo dice: ‘nos has defendido, has regresado y cada vez que te comprometes a algo lo cumples“; además, destacó que en Yucatán se están haciendo las cosas bien, pero eso hay que mantenerlo para las nuevas generaciones.

Rommel Pacheco también dijo, de acuerdo con El Universal, que estaría conforme si hubiera una coalición del PAN con PRI y PRD, pues a él le gusta hacer equipo. “He aprendido que si tienes un buen equipo es más fácil llegar a los objetivos, tiene que ser un excelente equipo y mientras sea un equipo que quiere hacer las cosas bien, yo estoy para sumar”, subrayó.

Indicó que solicitará licencia a su cargo hasta que el Instituto Nacional Electoral (INE) y los tiempos electorales lo marquen; por lo pronto, dijo, continuará con su labor legislativa, resaltando que no sólo es el diputado que ha presentado más, sino es uno de los que le han aprobado más iniciativas en el pleno, además de que nunca ha abandonado el trabajo de territorio en su distrito.

Rommel Pacheco nació en Mérida el 12 de julio de 1986, durante varios años fue un destacado clavadista que representó a México en varias competencias internacionales, como Juegos Panamericanos, Centroamericanos y del Caribe, Juegos Olímpicos y Copa del Mundo, entre otros.

En la política, fue electo diputado federal por el tercer distrito de Yucatán para el periodo 2021-2024 representando al Partido Acción Nacional, al que recibió la invitación de formar parte por el gobernador Mauricio Vila. En Tokio 2020 puso fin a su trayectoria deportiva de 28 años.