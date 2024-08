‘Romper el círculo’: Frases de la película para reflexionar sobre la violencia de género

agosto 23, 2024

Salir de una relación violenta es como intentar escapar de un laberinto sin mapa ni brújula. La confusión y el dolor se entrelazan de manera que una persona no sabe si avanza o retrocede.

El impacto de una relación tóxica puede ser devastador, y la película “Romper el círculo”, que está basada en el libro del mismo nombre, lo refleja a la perfección.

“Romper el círculo” sigue la historia de Lily Bloom, una joven que creció en un hogar violento, en donde fue testigo de los abusos de su padre hacia su madre, lo que afecta en su futuro, pues Lily termina en una relación violenta. La conexión que siente al comenzar esta relación amorosa parece de cuento de hadas, pero rápidamente se convierte en algo oscuro cuando su pareja, Ryle, empieza a mostrar celos cuando Atlas, su amor de la infancia, vuelve a su vida.

A medida que la relación con Ryle se enreda en un ciclo tóxico y violento, Lily decide romper con ese patrón que la ha atrapado toda su vida, antes de que su amor por Ryle acabe con ella.

La película presenta una narrativa conmovedora y emotiva, con frases que resuenan profundamente en los espectadores, invitándolos a reflexionar sobre el amor propio, la superación de traumas y la importancia de romper con patrones dañinos.

Este drama toca las fibras más sensibles e impulsa a reconsiderar el bienestar emocional y tomar decisiones difíciles para sanar, por lo que aquí te dejamos algunas de las frases más impactantes que te harán reflexionar.

“No existen las personas malas. Todos somos simplemente personas, que a veces hacemos cosas malas”.

“15 segundos, eso es todo lo que se necesita para cambiarlo todo por completo”.

“Por difícil que sea esta elección, o rompemos el patrón o el patrón nos rompe a nosotros.”

“Impedir que tu corazón perdone a alguien que te ha hecho daño es mucho más difícil que perdonarlo”.

“Esto se detiene aquí. Conmigo y contigo. Se termina con nosotros.”

“Todos cometemos errores. Lo que determina el carácter de una persona no son los errores que comete, sino cómo aprovecha esos errores para transformarlos en lecciones en vez de en excusas.”

“Las cosas que más nos importan son las que más nos duelen. Y para poder superar ese dolor tienes que cortar todos los vínculos y extensiones que te atan a ese dolor.”

“Tal vez el amor no es algo que venga encerrado en círculo. Simplemente sube y baja, entra y sale, al igual que las personas en nuestras vidas.”

“¿Qué le dirías a tu hija si te dice que la persona que ama le hace daño?”

“El hecho de que alguien te haga daño no significa que puedas dejar de amarlo. No son las acciones de una persona las que más duelen, sino el amor. Si no hubiera amor asociado a las acciones, el dolor sería un poco más fácil de soportar.”

Los ciclos existen porque romperlos es muy doloroso. Se necesita una cantidad astronómica de dolor y coraje para alterar un patrón familiar. A veces parece más fácil seguir corriendo en los mismos círculos familiares, en lugar de enfrentar el miedo de saltar y posiblemente no caer de pie.”

“La vida es algo curioso. Solo tenemos un número determinado de años para vivirla, por lo que debemos hacer todo lo posible para asegurarnos de que esos años sean lo más completos posible. No deberíamos perder el tiempo en cosas que podrían suceder algún día, o tal vez nunca.”