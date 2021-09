Rosado, el aliado de los Bancos

septiembre 3, 2021

Hace poco más de veinte años nació la Condusef institución creada para defendernos de los Bancos, hoy bajo el mando de Óscar Rosado padecemos un grave retroceso en defensa debido a su desconocimiento de la materia, la falta de sensibilidad y cercanía con los ciudadanos, y a su evidente alianza con los bancos.

En el informe presentado por el presidente de la república el pasado primero de septiembre, un informe que por cierto no corresponde a este país en donde vivimos hambre, pobreza, alza de precios, cierre de negocios, desempleo y pedir prestado para sobrevivir y luego no tener para pagar; me indignó sobremanera (porque es el campo que mejor conozco) su aseveración relativa a que los servicios financieros funcionan muy bien, y todos somos felices, porque no es verdad.

Al día siguiente, esto es el día dos de septiembre un sonriente Óscar Rosado se presentaba en charla convocada por la Asociación de Bancos de México (ABM) transmitida públicamente a través de Facebook live como parte del segmento #BancaExplica y con el tema “Protégete, que no te engañen: cómo puede ayudarte la Condusef”, puedes consultar el archivo de dicho evento en la liga https://www.facebook.com/AsociacionBancosMx/videos/175596041354347

Ésta ha sido de las pocas ocasiones en las que Óscar Rosado ha salido a hablar sobre temas del organismo que preside, apenas unos días antes, el 25 de agosto para ser exactos, se le vio también ‘del brazo’ con el mismo gremio banquero, que para firmar un decálogo con la ABM y mejorar la atención de la banca con los adultos mayores.

Vale la pena comentar de lo que habló el dos de septiembre, pues eran altas las expectativas y esperaba escucharlo hablar, sobre lo que ofreció, ¿cómo puede ayudarnos la Condusef en caso de fraudes?, ¿qué recomendaciones daría a los Bancos para evitar que sus sistemas sean vulnerados por los delincuentes organizados que vacían cuentas en cuestión de minutos?, ¿qué acciones concretas está implementando su organismo para atender a las personas que diariamente acuden con estas quejas?, ¿qué sanciones impone a las entidades bancarias que se niegan a devolver el dinero a sus ahorradores?, y conocer su experiencia y manejo del tema que nos hablara de soluciones, de las respuestas que esperan millones de defraudados que tiene que pelear porque les sea devuelto su dinero, es decir cómo nos protege la Condusef de los fraudes.

Lamentablemente se dedicó a darnos tips y consejos para “autoprotegernos”, lo que quiere decir, que estamos solos; pues no es posible que a casi 3 años de haber tomado posesión del cargo no haya tomado en serio su papel y dedicar su tiempo a prepararse si es que no era apto para ello, pues podemos ver que no hay mucha diferencia incluso con lo que sabía el año pasado de esa noble institución a la que hoy necesitamos más que nunca, si no revise este otro video sobre una plática que dio en el blog #QueridoDinero https://www.youtube.com/watch?v=5yi3MjpHKGc

Después de hablar sobre siete tipos de fraude de los que dos de ellos (créditos exprés y pirámides financieras) ni siquiera están relacionados con los bancos, ofreció unas estadísticas y proporcionó los medios de contacto del organismo para hacer llegar las quejas. Y llegado el momento de ser abordado por los internautas que nos dimos cita a su convocatoria, observamos un titubeante defensor que evadió en todo momento dar respuesta puntual a las preguntas concretas que se le formularon sobre tallado de tarjetas, cargos no reconocidos y fraudes telefónicos de esos en donde el usuario ha llegado a proporcionar sus datos parcialmente y en donde debido a ello se han dado los robos.

Limitándose a responder que escribieran a la Condusef o llamaran o ingresaran al portal de queja en línea y que ahí se analizarían los casos y se les daría asesoría Y, ¿entonces? ¿Qué no acaso su objetivo con la entrevista era presentarse ante los usuarios y orientarlos y darles respuesta a preguntas concretas?

En serio, no podemos seguir así, no vamos bien, los servicios financieros no están funcionando correctamente y peor tantito, no tenemos alguien capaz que nos defienda. Ese es el otro informe Presidente, actúe ya, #FueraRosadodelaCondusef

