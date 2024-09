Rosalía anuncia «Omega» sencillo en colaboración con Ralphie Choo

septiembre 23, 2024

Redacción/Xalapa. La cantante española, Rosalía, sorprendió a todos sus fans esta tarde al anunciar que lanzará un nuevo single que llega por título «Omega», canción que se estrenará el 25 de septiembre y que es el resultado de una colaboración con Ralphie Choo.

El anuncio se hizo a través de las redes sociales de la cantante urbana, donde se le puede ver disfrutando de una montaña rusa en compañía de Ralphie Choo. La fecha no fue un a casualidad, y es el 25 de septiembre es el cumpleaños de la española.

Previamente, Rosalía anticipó en las últimas horas un pequeño fragmento a capela del que podría ser uno de sus nuevos temas, un pequeño fragmento a capela de sus nuevos temas, aparentemente una copla, y que podría formar parte de su próximo proyecto musical.