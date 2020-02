Rosalía revelará en serie documental detalles poco conocidos

febrero 28, 2020

Puebla/OroNoticias. La carrera musical de Rosalía está en constante ascenso luego del estreno de la canción “Con Altura” junto a J Balvin. Tanto ha crecido en la industria que las compañías Honda Backstage y Billboard han decidido hacerle un documental donde contará detalles poco conocidos de su vida.

A través de su cuenta oficial de Twitter, la compañía confirmó que realizará esta producción de la mano de Rosalía. Además, lanzaron el primer tráiler de “La Rosalía”.

“Esta semana en Honda Backstage, Rosalía, que nos presenta su historia de origen única estudiando música en España y la pasión que la inspiró a perseguir sus sueños”, escribieron en la publicación.

“La Rosalía” está bajo la dirección de Alfred Marroquín y producido por Taylor Russo. En el documental, la cantante contará épocas de su vida que pocos conocían y mostrará el lado que no se ve mientras está sobre el escenario.

Hasta el momento no se sabe la fecha del estreno, sin embargo, aseguran que no falta mucho. Rosalía ha participado en el documental activamente no solo porque se trata de ella sino detrás de la producción.

Recientemente la artista española lanzó su tema “Juro qué”, cuyo videoclip es protagonizado por el actor Omar Ayuso, recordado por su papel de ‘Omar’ en la serie de Netflix, “Élite”.