Roxana Juárez explicó los problemas que tienen los protocolos de seguridad en Tamaulipas

marzo 6, 2023

Redacción Xalapa.- En entrevista con Roxana Juárez para En Contacto, explicó lo que sucedió en Nuevo Laredo, Tamaulipas, donde se vieron involucradas las fuerzas armadas de México en un hecho violento donde 5 personas perdieron la vida.

Mencionó que existe un problema de protocolos y que dicha dependencia no debería estar realizando actividades policiales, y aunque los militares que respondieron al llamado tienen mucha experiencia, la situación no era acorde a sus funciones, pues su experiencia radica en grupos delincuenciales de alta dimensión y a pesar de que dicha zona tenga diversos antecedentes violentos, se debería implementar una policía que coadyuve en una primera respuesta y que estos no sean los militares.

Además, habló sobre la situación que pasó en Matamoros con el secuestro de ciudadanos estadounidenses y sobre las resoluciones dadas por ciudadanos republicanos de Texas de la posibilidad de usar las fuerzas armadas contra los carteles de las drogas.