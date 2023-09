Sabes ¿qué es el incesto? y ¿cuál es su penalidad?

septiembre 27, 2023

Isabel Ortega/Xalapa, Ver.- La denuncia pública de la investigadora de la Universidad Veracruzana (UV), Rosío Córdova Plaza quien explicó que ha documentado que niñas y adolescentes de hogares alejados a la ciudad son víctimas de incesto, pone de manifiesto el poco o nulo trabajo de los DIF Municipales, para promover los derechos de los niños y las niñas.

La diputada local Maribel Ramírez Topete lamentó que, en algunas regiones, principalmente indígena, el tema se ha normalizado, como parte de sus usos y costumbres y se permite que las niñas asuman el rol de madres y esposas, cuando éstas enferman o mueren.

“Tiene que ver con el DIF municipal, de hecho ahí hay procuradurías, es el primer contacto y es muy importante para la deconstrucción de esos usos y costumbres de pueblos originarios que han normalizado esa violencia hacia la mujer; ese patriarcado sigue cosificando a las mujeres como objetos de uso, para que les sirvan”.

Comentó que es importante la capacitación para poder prevenir que las niñas sean tratadas como adultos y asuman el rol de mujer y madre, sin que sea su decisión.

Cuestionada si se debe sancionar con mayor penalidad el incesto no descartó la posibilidad y planteó que el hecho que las personas de pueblos originarios no tengan claro que es un tipo penal no los exime de responsabilidad.

El código penal del Estado establece, en su artículo 248, que se impondrá de 1 a 6 años de prisión y multa de ochenta días de salario, entre padres e hijos o consanguíneos que mantengan relaciones sexuales.

También establece que la violación se considerará agravada, y se sancionará con pena de 10 a 30 años de prisión y multa hasta de mil días de salario, cuando el responsable fuere ascendiente, descendiente, adoptante, adoptado, hermano, hermana, padrastro, madrastra o tutor de la víctima; fuere o haya sido concubina, concubinario, amasia, amasio o pareja sentimental del padre o de la madre de la víctima.

“Esta investigación que recaba la doctora es muy valiosa y se tenía que usar para integrar carpetas de investigación y llevar a cabo sanciones”, dijo la diputada de MC.

La legisladora consideró que es necesario reconstruir el tejido social para que no se normalice la violencia contra los niños, se debe promover la paternidad responsable y que se explique a los adultos el alcance de sus derechos y la importancia de la educación de las niñas.

“Es lamentable y alarmante y es una situación que requiere de una acción coordinada de las Fiscalías, de los DIF estatales, de la Procuraduría de los Niños (…) el tema debe ser un foco prioritario de atención para deconstrurir ese grupo vulnerable, porque es parte de la cultura”.