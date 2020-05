Sacerdote cuenta experiencia como posible Covid-19

mayo 10, 2020

Yhadira Paredes/Xalapa.- El padre José Baizabal Domínguez, clérigo de El Carrizal, en el municipio de Emiliano Zapata, desde su cuarto de hospital hace un llamado a la población a no tomar este virus a juego y cuidarse para evitar ser contagiado.

Con voz entrecortada, por episodios de tos, así como una visible dificultad para hablar, pero también por las lágrimas, el padre de la localidad El Carrizal describió la situación que afrontó como posible paciente con coronavirus.

“La experiencia de ser tratado como posible enfermo de este virus duele mucho, enfrente a un médico todo con sus vestiduras propias para tratar, creo que a enfermos así, batas, no se cuántas cosas más, cuando me bajaron empecé a ver el movimiento de la gente, apartándose, distanciándose”.

Recordó que cuando lo llevaron a tomarse una placa radiográfica quedó impactado cuando la persona que lo trasladaba abrió la puerto y ordenó que todo mundo se retirara.

“De repente Dios me permitió sumarme a este mundo, a este mundo donde el Covid está haciendo estragos, ¿saben que me puse a pensar? en esa gente que ha sido alcanzada por el virus y que está en una verdadera lucha, me puse a pensar en su familia, así como en los médicos que los están tratando”.

Hizo un llamado para atender todas las precauciones necesarias para evitar el contagio, dejar de pensar que “no pasa nada, es jugada de alguien, yo quisiera pedirte que no lo tomes a juego”.