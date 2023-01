Sadie Sink podría unirse al UCM en la película de ‘Thunderbolts’

enero 9, 2023

Luego del éxito que significó en su carrera la cuarta temporada de Stranger Things, la actriz Sadie Sink podría unirse próximamente al Universo Cinematográfico de Marvel (UCM).

Tras su participación en la exitosa serie de Netflix, Sadie apareció en el videoclip de la canción All To Well de Taylor Swift y formó parte del elenco de The Whale, cinta protagonizada por Brendan Fraser. Ahora, según información de The Direct, Sink estaría siendo considerada por Marvel para aparecer en Thunderbolts.

Esta nueva cinta de Marvel reunirá a algunos de los antihéroes y villanos ya conocidos en otras cintas como Bucky Barnes (Sebastian Stan), Yelena Belova (Florence Pugh) y el Guardián Rojo (David Harbour). Asimismo se espera que el filme introduzca nuevos personajes. Uno de ellos podría ser Songbird, una mutante de los cómics de Marvel con el poder del sonido sónico.

Según algunos rumores, sería Sadie quien dé vida a Songbird en esta película. Por ahora esta información ha surgido de la red social Reddit, por lo que aún no hay anda confirmado.

A comienzos de noviembre del año pasado comenzaron a circular los rumores de que Sadie Sink estaba en la mira de Marvel para unirse al UCM. En aquél entonces, la actriz negó los rumores pero se mostró abierta a la posibilidad de unirse a la franquicia si la oportunidad se presentaba.

La película de Thunderbolts es la última de la fase 5 de Marvel y tiene programado su estreno para el 26 de julio de 2024.

¿Quién es Songbird?

El personaje de Songbird hizo su primera aparición en los cómics en el número 54 de Marvel Two-in-One en 1979. Creada por Mark Gruenwald, Ralph Macchio y John Byrne, su nombre inicial fue el de Gritona Mimi, que luego cambió a Pájaro cantor o Songbird. Antes de unirse como heroína a los Thunderbolts, se desempeñó como villana durante algún tiempo.

Tras una infancia trágica y una vida conflictiva, Melissa Gold entró en un programa donde mejoraron sus habilidades. Pero en lugar de obtener fuerza sobrehumana como el resto de sus compañeras, la joven obtuvo un implante de garganta que le permitió mejorar sus cuerdas vocales, otorgándole nuevas habilidades.

Además de poder emitir un grito ensordecedor supersónico, también es capaz de emitir un sonido equivalente al ruido de un motor que pasa a 5 pies de distancia de la oreja. Cada nota que emite provoca un efecto diferente en quien la escucha, como disminuir la ansiedad de una persona o provocar dificultades en la respiración.