Sale a la venta nueva ‘pijama formal’ para hacer ‘Home Office’ cómodamente

mayo 11, 2020

EU/tvnotas. Desde que la pandemia por el Covid-19 comenzó a expanderse por todo el mundo, múltiples empresas cambiaron la modalidad de trabajo presencial, por trabajo desde casa, ‘Home Office’; sin embargo, a pesar de que estamos desempeñando nuestras labores desde casa, debemos mantenernos bien vestidos por si es necesario hacer una junta por videollamada con nuesto jefe o uncliente importante.

En teoría, el ‘Home Office’ podría brindar la oportunidad de vestir como queramos, y sentirnos cómodos en casa, sin embargo, la forma en la que nos presentemos a una conferencia o videollamada dirá mucho sobre nosotros, pues un cliente o un jefe siempre le tendrá más confianza a alguien que vista formal, sobre alguien que se vea ‘fachoso’.

Es por esto que la marca japonesa Whatever Inc. lanzó una nueva línea de ropa llamada ‘Work From Home Jammies’, que se trata de una combinación de pijamas completas, que tienen en la parte de arriba modelos similares a una camisa de vestir, pero que no deja de ser cómoda.

En su sitio web lo anuncian así: «Para todos aquellos que tienen la preocupación de irse a cambiar para atender una llamada del trabajo, hicimos una vestimenta para trabajadores remotos, donde sólo la parte que aparece en la pantalla del video es formal, y la parte que no aparece en la pantalla es una pijama».

«Presentamos una solución para maximizar la comodidad de las pijamas, sin comprometer la profesionalidad. Se pueden usar mientras haces una reunión en ‘Zoom’ y nadie lo notará. La parte de la camisa es solamente la mitad de la sudadera, lo suficiente para que parezca que llevas vestimenta adecuada ante la cámara. El resto del atuendo, es ropa cómoda», agregan.

Además, aseguran que incluso es la mejor forma para no tener que levantarte horas antes para bañarte y preparar tu atuendo, pues despertando te puedes conectar a esa junta importante, comenzar, y estar preparado para cualquier reunión.

Hay tres modelos unisex diferentes: Camisa blanca con pijama gris, camisa rosa con pijama negra, y camisa azul rayada con pijama gris. Lamentablemente, por ahora sólo hay dos tamaños disponibles, mediano y grande, y las entregas podrían empezar haste junio. Estas pijamas son diseñadas por Whatever Inc, una agencia creativa con sede en Tokio, Japón, con la ayuda de Akihiko Kimura, el diseñador detrás de la marca de moda LOKITHO.