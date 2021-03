Sale del DIF Rebeca Quintanar y entra al quite Georgina Victory

marzo 24, 2021

Yhadira Paredes/Chalcaltianguis.- Luego de dar a conocer la renuncia de Rebeca Quintanar Barceló al frente del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), el gobernador Cuitláhuac García Jiménez anunció que a partir de este miércoles se queda como encargada de despacho Georgina Beatriz Victory Fernández.

El mandatario dio a conocer que Quintanar Barceló le presentó esta mañana su carta de renuncia por motivos personales, misma que le aceptó.

“Es una renuncia por motivos personales, va a atender una situación personal, le pedí que no dejará de contactar a los amigos y amigas, a un servidor, que estaremos a su disposición y muy agradecido por la entrega, marcó historia, dejó huella en el DIF Estatal. Te acepto la renuncia, no me queda de otra”.

García Jiménez llamó a la encargada de despacho a seguir trabajando, sobre todo en el marco del próximo proceso electoral para no caer en una promoción indebida, pero sin suspender las acciones esenciales.

“Vamos a ser el nombramiento de encargada de despacho, ya después haremos el anuncio de quién quedaría al frente del DIF, por ahora le agradezco mucho a Georgina Victory, ella estará como encargada del DIF estatal, también entregada, si no existiera un gran equipo trabajando”, dijo al referir que la recién nombrada era parte del equipo de Rebeca Quintanar.

Luego de pasar la estafeta a la nueva encargada de despacho (la tercera en esta administración) afirmó el gobernador que seguirán trabajando en los rincones más alejados de la entidad para llevar el bienestar que requiere la población.

Ahí recordó que su gobierno está apostando a una manera diferente de atender temas como la inseguridad, por lo que se tiene que generar una mejora en las condiciones de vida de las personas, lo que disminuirá la tensión social y desde luego a largo plazo irá tranquilizando a todas las regiones.