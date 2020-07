Salida de Memo Ochoa le quitó reflectores a la liga belga

julio 10, 2020

México/Récord. Para Omar Govea, la Liga belga no es respetada lo suficiente, situación que quizás le ha impedido recibir un llamado a la Selección Mexicana. Además, reconoció que la salida de Guillermo Ochoa del Standard Lieja, desapareció los pocos reflectores que tenía.

“Yo creo que sí, se desconoce un poco la Liga, se le dan más reflectores a otras, pero la Liga belga tiene buen nivel, de aquí han salido jugadores que están en el top mundial. Cuando estaba Ochoa había más radar, ahora que se fue ya no está en el radar de la gente”, indicó a RÉCORD.

A pesar de ello, Govea sabe que tiene mucho que dar en Europa, por lo que no se presiona por regresar a México; sin embargo, asegura que no le cierra la puerta a nada ni nadie, mucho menos al América, equipo que lo formó como futbolista.

“No le cierro la puerta a nada, siempre y cuando haya un proyecto deportivo interesante. Sé que estar en México te pone en los ojos de la gente, de la Selección, pero estoy muy bien aquí, este año pienso que vamos a meternos a Europa, entonces no estoy desesperado en volver, pero no le cierro la puerta a nada”, explicó.

“Con América siempre estaré agradecido, ahí empecé mi formación y me dieron las facilidades para ir a Portugal con 18 años, si haya algún proyecto interesante claro que me gustaría volver, no importa a donde sea”, añadió.

Por otra parte, Govea reconoció que su adaptación al futbol europeo fue más sencilla de lo que esperaba, a más de cuatro años de su llegada al Viejo Continente.

“La verdad no fue tan difícil, siendo honesto tuve suerte de encontrarme con buenos grupos, en todos lados me han abierto las puertas para adaptarme y poco a poco me sigo acostumbrando, ya llevo unos años en Europa y soy muy feliz “, apuntó.