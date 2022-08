Salió la ley Nahle

agosto 4, 2022

El martes pasado el Pleno de la LXVI Legislatura, aprobó con 38 votos a favor, 11 en contra y cero abstenciones, establecer en la Constitución Política local que son veracruzanos las y los mexicanos nacidos fuera del territorio estatal que tengan hijos veracruzanos o una residencia efectiva de cinco años en la entidad, es decir ya puede doña Rocío Nahle, ser gobernadora de Veracruz.

Como era de esperarse, los panistas pintados de guinda, es decir la diputada Nora Lagunes y el diputado Othon Hernández Candanedo, votaron a favor de la ley propuesta por la diputada morenista Magaly Armenta y cabildeada por el diputado Juan Javier Gómez Cazarín.

Ayer los líderes estatal y nacional de Acción Nacional, mandaron un comunicado en donde amenazan con expulsar a doña Nora y a don Othon del partido por su insubordinación, en fin allá ellos, pero aquí lo interesante habrán sido las alforjas.

Como lo dicta su chamba los diputados de oposición es decir, Ruth Callejas Roldán, David Hermida Copado, Verónica Pulido Herrera, Maribel Ramírez Topete, Bingen Rementería Molina, Enrique Cambranis Torres y Jaime Enrique de la Garza Martínez, se pusieron como Dios manda en estos casos, pero de nada valieron sus esfuerzos, la modificación a la ley fue aprobada.

Ahora procede que los ayuntamientos hagan lo propio y venga doña Rocío a hacer campaña, ganar y si otra cosa no sucede, sentarse en la silla en la que hoy se sienta Cuitláhuac García Jiménez, en diciembre de 2024.

Luego de aprobada la ley, el mismo martes por la noche, la gente se dio a la tarea de la creación del meme y del video chusco, de ambos hubo para aventar para arriba, desde jarochos bailando la marcha de Zacatecas, hasta good bye huapango y welcome marcha zacatecana, pero de eso no pasó.

Por supuesto que muchos veracruzanos, estarán ofendidos tachando al gobernador García Jiménez de traidor y cuanta cosa, porque Veracruz debe ser gobernado por un veracruzano y una sarta de palabrerías más, que solo quedan en eso, en palabrería, nadie hace mas que ejercer el derecho de hablar, por el simple hecho de tener boca, pero eso sí, nadie se involucra.

Lamentablemente en México, estamos atravesando por un momento en el cual, el oficio político se ha desprestigiado tanto o mas, que el oficio más antiguo de la humanidad y creo que en el Mexiquito actualmente, la prostitución es mejor vista que la política.

En nuestro país hay muy poca gente educada, honorable y trabajadora que quiera incursionar en la política, nuestros gobiernos tiene años que han estado llenos de funcionarios y políticos, cuyo mejor mérito ha sido acarrear gente, llenar la mega marcha, organizar el plantón y “operar la elección”, no hay funcionarios con academia, ni con oficio o son muy pocos.

El otro día, escuché que el gobernador García Jiménez se emocionaba, porque en una charla que sostuvo con la secretaria Nahle García, ¡Se entendían en términos de ingeniería! Dijo él muy emocionado ¡No bueno! Es que antes eso era lo normal, que en la función pública, hubiera gente con academia, oficio y perfil, hoy puro egresado fast track de Université du petit canard y algunas veces ni eso.

¡Sí señores! Nos va a gobernar doña Rocío y háganse la idea, porque no hay en Veracruz, una sola persona con la suficiente solvencia moral, que levante la voz y eso doña Rocío lo sabe, por eso ella no busca acercarse a ningún sector social, empresarial, académico, intelectual o financiero, ella la tiene segura, no necesita ni que la conozcan.

Cosas de la vida y menudencias

Interesante suena el Festival de Costa Esmeralda que se llevará a cabo del 2 al 4 de septiembre próximo y que es promovido por e titular de la SECTUR, Iván Martínez Olvera.

Este Festival es el primero que se hace de ese estilo en aquella zona y tendrá mas de 50 actividades musicales, sociales y deportivas ¿muy bien por don Iván!.

Así las cosas mis chulos nos leemos mañana.

