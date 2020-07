Salió mas chipocludo don Patochi

julio 24, 2020

¡Bueno señores! pues actualmente hay más de 200 grupos de científicos trabajando en el desarrollo de una vacuna, que logre acabar con el terrible virus que nos trae a todos con el Jesús en la boca, hasta ahora hay tres grupos muy avanzados, el de la Universidad de Oxford con la llamada ChAdOx1 nCoV-19; la vacuna experimental de Sinovac Biotech de China y la desarrollada por la Compañía Moderna en Estados Unidos; con esto no quiero decir que el fin de la pandemia está a la vuelta de la esquina, no nada de eso, aún falta que estos tres grupos entren a la fase tres, que será a mediados de la semana que viene, luego que resulten efectivas, aprobadas por los respectivos ministerios de salud y por último distribuirlas y suministrarlas, el camino es largo, pero vamos avanzando.

Pasando a temas mucho más aldeanos, a las féminas que se vieron atraídas y suspirando por el Super Policía Omar García Harfuch, quien fuera atacado el pasado 25 de junio, resultando herido y hospitalizado en Médica Sur, ese hospital tan fifí de la CDMX; en donde fue operado y convaleció, para luego ser dado de alta 12 días después del ataque, el día 6 de julio pasado, es decir que al hombre le tomó todo ese tiempo recuperarse de un par de balacitos; déjenme les digo que ¡Andan perdidas muchachas!, para que se van tan lejos, si aquí nuestro querido Secretario de Gobierno, Eric Patrocinio Cisneros Burgos, alias don Patochi, salió mas chipocludo para eso de la recuperación de la salud; dejen les cuento que el nativo de Otatitlán, resultó positivo a Covid 19 el pasado 17 de julio, ese mismo día fue internado en el Hospital Español, de donde fue dado de alta 5 días después, o sea que al que muchos le cantaban cajón y flores, blindado con el Cristo Negro de Otatitlán y San Fidel de Nopaltepec, salió avante; reflexiono que será peor ¿Que te embosquen los malandros?, o ¿El covid 19?, ya me dirán ustedes, pero el Covid trae azotada a toda la humanidad.

Hablando del Secretario de Gobierno, he notado últimamente que don Patochi en su retiro viral, ha hecho mucha más promoción turística del Estado de Veracruz a través de sus redes sociales, que la titular de la Secretaria de Turismo, la señora Arbesú Lago, a quien por cierto no se le ha visto desde que inició la pandemia; la realidad es que ha tenido mucho más presencia el subsecretario Iván Martínez Olvera, en esta época especialmente difícil para el sector turístico, que ella; debería caerle la austeridad a la minatitleca y extinguir su puesto, delegar sus funciones a don Eric Cisneros y todos contentos; podrían darle a don Eric una compensación, que buena falta le va a hacer, para pagar los gastos de la Bene, que barata nunca ha sido.

Cosas de la vida y menudencias

Me entero por mi querido Pablo Jair Ortega, ¡Sí Señores!, mi querido aunque arda; que en su natal Minatitlán, hay un escándalo de dimensiones interesantes, por un polémico mural de un hombre enseñando sus miserias, con arco y flecha en mano, esto me explica Pablo, es debido a que Mina es conocida como la Tierra de los Flechadores; pues bien, el mural ha trascendido que costó 4 millones de pesos y fue creado por el artista oaxaqueño, Vicente Cabrera, además las malas lenguas tecas, comentan que el modelo para el mural, habría sido un tal Eduardo Daniel Orozco, quien se ostenta de coordinador de Cultura del Ayuntamiento; están perdidos en Minatitlán, con 4 millones de pesos les hubiéramos armado un Happening Pablo, el Tito, la Jakie, el Ruti y yo, hasta con un Acrilyc Pouring a mitad del pueblo, que hubiera sido un éxito.

No bueno y doña Chofi chafeado, como siempre, resulta que ayer la Magistrada Yolanda Cecilia Castañeda, se apareció por el café de la Parroquia a contar sin pelos en la lengua, el maravilloso zafarrancho que se armó en el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz, el pasado 15 de julio; de no ser por la pandemia, hubiera ido a escuchar ese relato fantástico, salpicado de esas frases tan propias de doña Yolanda Cecilia.

Mis hermosos, la pandemia sigue, la crisis económica está peor que nunca, los asaltos y robos a casa habitación en aumento y el gobierno hace lo que puede, como todos los gobiernos del mundo, nadie estaba preparado para enfrentar esta crisis sanitaria y mucho menos para las demás crisis que traerá la pandemia consigo, porque no solo será la económica, también vendrá una crisis muy fuerte de salud mental y por supuesto que una crisis social terrible, pero hay que mantener la esperanza, la fe y sobretodo seamos positivos, se que suena muy difícil para muchos de nosotros, pero la humanidad lo vale.

Nos leemos el lunes, disfruten su fin de semana.

