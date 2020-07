Salón de la Fama del Rock & Roll se queda sin gala 2020 por el Covid-19

julio 8, 2020

AlMomento.Mx. El Salón de la Fama del Rock and Roll anunció que reemplazará su gala anual de presentación en directo de sus nuevos miembros con una transmisión especial debido a la pandemia de Covid-19.

El programa especial se emitirá por HBO el 7 de noviembre en sustitución de la ceremonia originalmente programada para el 2 de mayo.

Este año se unirían al Salón de la Fama del Rock & Roll son The Doobie Brothers, Nine Inch Nails, The Notorious B.I.G. y T. Rex; además de la fallecida cantante estadounidense Whitney Houston y la banda británica Depeche Mode.

“Para proteger la salud y la seguridad de nuestros miembros, sus familias, equipos y nuestros asistentes, hemos tomado la decisión de que el evento en vivo programado no será posible“, aseguró John Sykes, presidente de la Fundación del Salón de la Fama del Rock & Roll.

La ceremonia de presentación de 2021 está por el momento planificada para el otoño del próximo año en Cleveland, ciudad donde se fundó el Salón.

Sobre los músicos elegidos, Houston era candidata por primera vez a entrar en el Salón de la Fama del Rock and Roll, al igual que The Doobie Brothers, The Notorious B.I.G. y T. Rex. Mientras que Depeche Mode consiguió el prestigioso reconocimiento en su tercera candidatura.

El requisito fundamental para poder acceder a este prestigioso club estipula que la primera grabación del artista o banda en cuestión debe haberse editado al menos hace 25 años. Más de mil personas, que incluyen a historiadores, miembros de la industria musical e integrantes del Salón de la Fama, votaron para escoger a los premiados de 2020.

Unos 320 artistas han sido reconocidos por el “Hall” desde 1986. Def Leppard, Janet Jackson, Radiohead, Roxy Music, Stevie Nicks, The Cure y The Zombies fueron los artistas y conjuntos que se impusieron en 2019.