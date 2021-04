Salubridad ignora a vecinos de Laguna Real sobre residuos fecales

abril 8, 2021

Eda Sentíes/Veracruz.- Araceli Pérez, presidenta del Comité de Vecinos de Laguna Real, denunció que desde el año pasado han reportado a la jurisdicción sanitaria que los invasores de la colonia Rosa Borunda ocasionan contaminación a la laguna Olmeca vertiendo heces fecales y orina pues no cuentan con instalación de drenaje, pero esta es la fecha en que no han atendido a su llamado.

Explicó que los vecinos construyeron una barda para evitar que continuarán vertiendo los residuos fecales, pero en respuesta las personas hicieron dos hoyos en la barda a través de la cual cruzaban al fraccionamiento.

“Hicieron un drenaje hacia nosotros, eso es insalubre, se llevó un oficio a salubridad y a todas las dependencias el año pasado y en enero volvimos a llevarlos, pero no han venido, han venido todos los medios de comunicación, se ha compartido por todos lados, pero las autoridades brillan por su ausencia y resulta que trato de comunicarme con salubridad y me dicen que van a venir, pero no vienen”, dijo.

Agregó que desde hace varios meses crían cochinos, lo que provoca olores nauseabundos que en tiempos de calor incrementan a un grado insoportable.

“Las autoridades dicen que no los van a regularizar, pero ellos demuestran que les están pagando al gobierno del estado su terreno, está bien, pero que les pongan los servicios públicos que necesitan”, dijo.

Añadió que otros de los problemas que tienen con ellos son el robo de luz, las agresiones cuando están en estado de ebriedad y el incremento de la inseguridad.