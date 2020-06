Samsung Galaxy M21, hasta tres días de batería

junio 17, 2020

México/FW. Samsung diversifica su catálogo de gama media en varias familias, entre las cuales la ‘M’ destaca principalmente por ofrecer baterías descomunales en móviles baratos. El Samsung Galaxy M21 es una de las últimas incorporaciones al catálogo y ya te adelantamos que ha sido una de las sorpresas del año.

Pasa por nuestra mesa de análisis este Samsung Galaxy M21, un terminal de gama media-baja capaz de sorprender en varios puntos clave y con una batería que, ya te adelantamos, rompe con todas las expectativas.

El Samsung Galaxy M21 es un terminal muy bien diseñado a pesar de ser una alternativa económica.

Por delante encontramos unos marcos bien aprovechados por los laterales y parte superior, aunque la parte inferior no se libra de una prominente barbilla. La botonera (como suele hacer Samsung) está ubicada algo más arriba de lo que nos gustaría, pero como no es un terminal muy grande esto no es un problema.

El terminal queda por debajo de los 16 centímetros y, aunque no es una alternativa compacta, se agradece que es algo más pequeño que la mayoría de sus rivales directos.

Si le damos la vuelta al teléfono nos llevamos una grata sorpresa. Está construido en plástico, pero hay dos puntos que llaman la atención. El primero es que el módulo de cámara no sobresale apenas, es prácticamente plano.

No estamos acostumbrados a que los módulos no hagan bailar el móvil cuando está en una superficie plana, por lo que aplaudimos esta integración. Por otro lado, tenemos un pequeño lector de huellas que cae justo en el dedo índice, por lo que todo cobra sentido.

No obstante, el punto donde más ha sorprendido este Galaxy M21 es en su pantalla. Es un panel más digno de un móvil de 300/350 euros que de un gama media-baja. Se trata de un panel Super AMOLED de 6.4 pulgadas y resolución Full HD+.

La nitidez es muy buena, los ángulos de visión sorprendentemente correctos y la calibración muy similar a lo ya visto en modelos superiores. Para poner en contexto, es un panel que nos ha recordado a la familia Galaxy A del año pasado (móviles de unos 400 euros).