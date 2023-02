Samuel García anticipa llegada de Tesla a Nuevo León

febrero 15, 2023

Sin ofrecer mayores detalles, el gobernador Samuel García anticipó este miércoles la instalación de una planta de Tesla, compañía de autos eléctricos del magnate estadounidense Elon Musk, en Nuevo León; afirmó que en los próximos días se daría el anuncio oficial.

Entrevistado al término de un evento, este miércoles, el mandatario estatal descartó “una rebatinga” con otras entidades, luego de que el Gobierno federal ha puesto en el mapa a Sonora, Hidalgo y el Estado de México y también han mostrado interés en el proyecto Guanajuato y San Luis Potosí.

“Van a hacer que me multen, así como les dijimos con el Metro, paciencia, paciencia. Les decimos a todos que vienen muy buenas noticias. No hay rebatinga, no hay negociaciones, ya estamos a unos días de que se dé el anuncio, entonces muy contentos”, señaló Samuel García.

El jefe del Ejecutivo estatal acudió a Santa Catarina a un evento para anunciar escuelas de tiempo completo; ahí mencionó que por eso le dice a los jóvenes que estudien porque se va a necesitar de muchos profesionistas en nuevos campos.

“Por eso les decía a los niños que estudien, que se preparen muy bien, porque vamos a requerir muchos ingenieros, profesionistas: la nueva industria aeroespacial, la industria de la energía eléctrica, del litio”, comentó.

La noticia de la instalación de la planta de Tesla en Nuevo León trascendió desde el año pasado, cuando se filtró una fotografía del empresario Elon Musk junto a Mariana Rodríguez, esposa del gobernador, y se dijo que el magnate sostuvo una reunión con Samuel García y gente de su gabinete.

La inversión, según el periodista Mario Maldonado, sería de unos 10 mil millones de dólares, y la decisión de que la planta se instale en Nuevo León obedece a su cercanía con Texas, donde el magnate Elon Musk ha instalado a sus empresas. Pese a que el Gobierno federal buscaba que se instalara cerca del AIFA.