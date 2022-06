Samuel García reclama a estados: “no mandan una chingada despensa”

junio 25, 2022

El gobernador de Nuevo León, Samuel García, reclamó al resto de los estados del país por no apoyar a su estado ante la falta de agua.

García señaló que cuando ocurre una tragedia en otras entidades de México, Nuevo León es de los primeros en mandar apoyo.

“Siempre que hay un temblor en la Ciudad de México, un huracán en Guerrero, una catástrofe en Chiapas, somos los primeros en juntar lana, pipas y mandar ayuda”, dijo el gobernador.

“Chequen el Teletón, quién es el estado que más lana pone cuando hay una crisis, siempre somos nosotros y nos dicen codos“, agregó.

Posteriormente, Samuel García detalló que el estado no ha recibido el apoyo, por lo que aseguró que no necesitan apoyo del resto de las entidades.

“Y ahorita que estamos en crisis, no mandan una chingada despensa. No levanta la mano nadie, y les digo algo, no los ocupamos. Aquí sí sacamos debajo de las piedras el agua y el dinero“, sentenció.