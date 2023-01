San Andrés Tuxtla pelea por intervención de su tesorería 

enero 30, 2023

Lizbeth Inclán/ San Andrés Tuxtla,Ver.- El Ayuntamiento de San Andrés Tuxtla promovió una controversia constitucional contra la orden del Congreso del Estado de intervenir la tesorería municipal por dos años.

En dicha controversia se argumentó que la determinación de la legislatura aprobada por el pleno el 10 de noviembre del año pasado, es ilegal e inconstitucional.

La decisión del congreso responde a que presuntamente se detectó una mala calidad de obras en 2021 que no fueron incluidas entre las observaciones de las cuentas públicas.

Al respecto la alcaldesa de San Andrés Tuxtla, María Elena Solana Calzada, detalló que hay una suspensión para que el Congreso no pueda seguir adelante con la intervención hasta en tanto no se resuelva de fondo la controversia, dado que no existió una causal estipulada en las normas legales.

Solana Calzada aseguró que la Corte concedió una suspensión para la no intervención de la tesorería, aunque afirmó que no existe ningún problema en que se implemente una revisión ya que mantienen finazas sanas.

«No, no esta afectando la operación del municipio seguimos caninando dí a día, yodo esta boen […] no nos dieron causa de la intervención […] el Congreso tiene la autorización más no hubo una causade fondo que justificará una intervención, segun la ley, ellos tienen la autoridad para intervenir cualquier tesorería en twna de fondo no hubo ninguna causa que produjera esta intervenir […] hicimos una controversia, resultó a nuestro favor […] esperamos la resolución deginitiva de la corte que será en 5 0 6 meses […] politicamente, un tema político» manifestó

La alcaldesa María Elena Solana Calzada, afirmó que la intervención de la tesorería de San Andrés Tuxtla responde a un tema político.