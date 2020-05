Sanitización del Mercado Municipal en San Andrés Tuxtla será permanente

mayo 8, 2020

Jorge Domínguez/San Andrés Tuxtla. “He tomado la decisión de que la sanitización del mercado municipal será diaria hasta que termine esta pandemia. Nos preocupa mucho el que tú salud esté bien, la salud de quienes van a visitar el mercado y la salud de los que trabajan diariamente en el mercado, esta medida empieza a partir de hoy y estará hasta el último día, cuando el Gobierno Federal declare que esto ha terminado por completo. Esto viene a sumarse a las múltiples medidas que hemos tomado también al interior del mercado, como en el resto del Municipio”, informó el Presidente Municipal de San Andrés Tuxtla, Octavio Pérez Garay, quien volvió a invitar a los ciudadanos que no tienen necesidad de salir, a que se queden en casa.

Tavo Pérez comentó que se han estado tomando medidas para evitar que la cifra de contagios aumente, tomando en cuenta que además, ya se contabiliza el primer deceso en el municipio a causa del COVID-19. También señaló que respecto al abasto diario, tal como ya se hace en centros comerciales, se debe evitar la aglomeración, por lo que recomendó que sea un solo miembro de la familia, el que se designe para salir a hacer las compras.

“El mercado municipal ha sido unas de mis grandes preocupaciones durante esta pandemia, sabemos que es nuestra central de abasto por lo cual acudimos de manera cotidiana a surtirnos para la despensa y muchas cosas más dentro de nuestra vivienda, pero tenemos que tomar nuestras precauciones y medidas de higiene para que no se pueda convertir en un foco de infección, como ha sucedido en otras partes de nuestro país y de todo el mundo, por eso es que implementamos medidas al interior, la sanitización, poder contar con cubre bocas las cuales dimos a todos locatarios, el contar con el módulo de sanatización y muchas otras medidas que se han ido sumando día con día”, comentó Tavo Pérez.

El munícipe reiteró que usar cubrebocas no nos excenta del lavado de manos, ni el uso del módulo sanitizante, hace que uno este inmune al contagio, afirmó que cada medida complementa a otra, que ninguna está por encima de las anteriores y tenemos que seguir respetando la sana distancia, el uso de cubrebocas, lavado constante de manos, cubrirnos al estornudar de la manera adecuada, y la más importante, no salir de casa si no se tiene la necesidad.

“Una medida no va a encima de la otra, la suma de todas es lo que hace que estemos más seguros y que podamos tener una mayor posibilidad de no contagiarnos, así que por favor no bajemos la guardia y continuemos en este camino, nuestra mayor preocupación como ayuntamiento es que podamos estar bien, estoy convencido que trabajando juntos vamos a salir adelante”, concluyó el alcalde.