SCJN no puede detener la reforma judicial: López Obrador

septiembre 17, 2024

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- El presidente Andrés Manuel López Obrador, reiteró que la Suprema Corte de Justicia de la Nación no tiene facultades para detener la reforma al Poder Judicial por la vía del amparo y aseveró que la misma “ya está en vigor”.

López Obrador reconoció que los opositores están en su derecho de impugnarla.

Insistió que esta reforma estuvo apegada de conformidad con la Constitución, “no hay ningún fundamento legal para detener la reforma al Poder Judicial… no existe ningún fundamento legal”.

Llamó a los constitucionalistas a que den a conocer su punto de vista sobre el particular en estos días, “hoy, mañana, Diego Valadez, los del Instituto de Investigaciones Jurídicas, para que de una vez se defina si quieren un Estado de derecho o un Estado de chueco”.

Recordó que la Constitución establece el procedimiento para la aprobación de una reforma de esta naturaleza.

“El 135 de la Constitución habla de que se pueden llevar a cabo reformas a la Constitución, cuando son aprobadas por mayorías calificadas en las dos cámaras del Congreso de la Unión y en la mayoría de las legislaturas locales”.

⁃ ¿Confía entonces que en la Suprema Corte de Justicia cuando lleguen estos amparos no se les dé trámite?, se le preguntó.

⁃ Eso ya salió adelante y qué bueno. Es que no les corresponde. No tienen facultad. Tan sencillo como eso, es como si yo emito como titular del Ejecutivo una orden de aprehensión. Eso no me corresponde. Eso le corresponde a un juez, respondió.

Refirió que hay fundamentos para que no se pueda reformar la Carta Magna, y los explicó:

“Solamente que no hubiese mayoría calificada, que en la mayoría de las legislaturas locales se hubiese rechazado o que el titular del Ejecutivo no hubiese publicado la reforma. Pero, ya todo se hizo. Ya está en vigor la reforma”.

Aprovechando que está el Gabinete de Seguridad, presidente, ¿cuál es la situación que se tiene sobre Sinaloa? En estos días que ha habido hechos violentos, ayer al finalizar el desfile militar, el comandante de la tercera región militar en Sinaloa declaró que el regreso de la normalidad en la entidad depende de los grupos antagónicos y no de los militares.

¿Cuál es su opinión sobre esta declaración y si nos puede dar un balance?

Nada más decir que estamos atentos en lo que está sucediendo en Sinaloa, que se está buscando básicamente dos cosas. Primero, proteger a la población, la protección a los ciudadanos. Eso es lo primero.

Que la gente de Sinaloa tenga confianza que estamos ahí y vamos a seguir estando el tiempo que sea necesario para protegerlos, para cuidarlos

Y lo segundo es que también, como parte de esa primera tarea, es la de evitar el enfrentamiento entre los grupos, evitar que se enfrenten y que se pierdan vidas. Eso es lo que se está haciendo, básicamente. Que, ya lo dije la vez pasada, se actúe con responsabilidad, sobre todo en cuanto a los medios de información, que no actúen con sensacionalismo, con amarillismo, porque sí lo hacen.

Ayer estaba yo viendo, por ejemplo, en redes sociales, que estaba desaparecido un joven hijo de un periodista, pero estaba intenso y se encontró el joven, afortunadamente. Pero no solo dan a conocer el que hay un posible secuestro, o un probable secuestro, o un presunto secuestro.

Y así, una y otra vez, lo de la declaración del comandante de la región militar, una y otra vez. Entonces, que un desplegado del PRI, que la población tenga la confianza de que estamos pendientes, nosotros, las Fuerzas Armadas, protegiendo a la población, y lo que dijo el comandante de la región, cuidando que no se enfrenten los grupos, y evitando que haya homicidios.

En eso estamos. Y sí me gustaría que el general les informara más sobre el tema, porque también ayuda mucho el que haya información. Porque si no, se da motivo a los rumores y seguramente… ¿No tienes ahí el Reforma o el Universal? A ver, miren para que vean.

