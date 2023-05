Se agotaron mesas VIP del Salsa Fest 

mayo 19, 2023

Yhadira Paredes/Xalapa, Ver.- Se agotaron ya las mesas VIP disponibles para el Salsa Fest 2023 en sus tres fechas, 1, 2 y 3 de junio, aunque aún se pueden adquirir los accesos gratuitos, informó el secretario de Turismo y Cultura del Estado (SECTUR), Iván Martínez Olvera.

El funcionario estatal aclaró que hubo una confusión en el costo de cada mesa VIP, pues se habían vendido en casi 9 mil pesos, pero se bajó el costo a 500 pesos por persona y se regresó dinero a las casi 30 personas que ya habían comprado sus accesos.

«Mesas ya no hay ni de chiste, pero accesos gratis que es lo más importante siguen otorgándose, es importante registrarse para tener un número exacto, el acceso es gratuito”.

Martínez Olvera, con relación a los costos de las mesas, explicó que se trató de un error de la plataforma que duró algunos minutos, aunque a pesar del costo de 9 mil pesos por media hora, se vendieron 30 mesas.

Sin embargo, se corrigió, se contactó a las personas y se hicieron los reembolsos y solo se cobró 500 pesos por persona, 2 mil pesos por mesa.

En ese sentido, Martínez Olvera, explicó que el gasto de las mesas no se lo queda el Gobierno del Estado, ya que ellos no están facultados a cobrar, pero hay una persona externa que se encarga de la colocación de esa área y de los cobros, lo cual se le queda a ella, ya que la SECTUR no puede gastar más de lo que se utilizó para el Festival.

«Nosotros es un gasto fuerte lo que es la organización del Salsa Fest, no erogar el gasto, no gastar de más, lo que se cobra de las mesas vip es a cuenta de la persona que las pone. Nosotros ponemos una parte, ya no pagamos todo y no cobramos nosotros, como nosotros no estamos facultados para recibir recursos, entonces lo cobran ellos, lo cobra él y nosotros no lo pagamos.»

Finalmente, después de recorridos de supervisión en el Boulevard Vicente Fox en Boca del Río, donde se realizará el Salsa Fest 2023, será este 24 de mayo cuando comience la instalación del escenario que albergará a grandes exponentes de la salsa locales, nacionales e internacionales.