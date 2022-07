Se alertó por riesgo solo a dos familias de Nuevo Xalapa por deslave: PC; no todos están en riesgo

julio 6, 2022

Regina Montes

Xalapa, Ver.- El director de Protección Civil de Xalapa, Luis Sardiña Salgado, dijo que no son todas las familias de los edificios Alhelí 1 y 2 de la unidad Nuevo Xalapa los que están en riesgo.

Recordó que se dejó un acta circunstanciada en la planta baja y primer primo del Alhelí 1 para desalojar y estar alerta por las lluvias de la madrugada del lunes pasado, en lo que la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas (SIOP) retomaba los trabajos del muro de contención.

«Nosotros los estuvimos viendo desde el lunes en la mañana, pero no estaban, entonces la gente quiere las cosas a su manera, pero lo hacemos de acuerdo con la norma, el índice de servicio público, dejamos las actas circunstanciadas, no a todos los edificios, solo a planta baja y primer edificio».

Explicó que la recomendación de desalojar no fue para todos, «a dónde los vamos a meter no tengo hotel, ni tengo para darles alimento a mil gentes, fueron solo dos departamentos del Alhelí uno donde se está haciendo el muro y los ingenieros me dijeron que había que alertarlos para estar pendientes por cualquier emergencia».

Sin embargo explicó que ya no encontraron familias allí, pues en esa zona y en Xalapa 2000 muchos departamentos ya fueron deshabitados, entre otras cosas por el riesgo.

Reconoció que esta no es la única zona donde han sugerido salirse de sus viviendas para prevenir riesgos, pues en temporada de lluvia son varias las colonias en peligro.

«Fueron otros dos puntos, pero ellos también desestabilizaron la tierra (…) Hay que buscar zonas seguras, entiendo la humildad y necesidad, pero hay que buscar algo seguro para no tener ningún problema».

Al respecto, dijo que la SIOP retomaría en estos días las labores para la construcción del muro de contención en Nuevo Xalapa lo que daría mayor seguridad y tranquilidad a las familias.