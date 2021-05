Se amplió 48 horas el plazo para liberar a ‘El Güero Palma’

mayo 3, 2021

Redacción/Al MomentoMX. El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, giró instrucciones a la titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Olga Sánchez Cordero, para que analice la posibilidad de una reforma para evitar “sabadazos” en casos como el de Héctor Luis Palma Salazar, alias ‘El Güero’ Palma, exlíder del Cártel de Sinaloa.

“Esa decisión del Poder Judicial, con un procedimiento que no es lo más adecuado, no se puede emitir una orden para liberar a un recluso acusado de delincuencia organizada un sábado en la madrugada, eso coloquialmente se conoce como sabadazo y luego de manera terminante, ordenar que se le liberara en la noche y todavía hasta ayer, otra orden para liberarlo a las 4 de la tarde, es hasta ese último requerimiento que se logró la ampliación de un plazo de 48 horas, he dado instrucciones a la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, para que se analice la posibilidad de una reforma para que asuntos de esa naturaleza no se traten en días inhábiles, que no sean los sábados ni los domingos, esto no significa limitar las libertades ni incumplir lo que dicen las leyes… Esto es un asunto de Estado, se tiene que cuidar el decoro y la dignidad del Estado Mexicano, no se puede exponer el prestigio del Estado Mexicano”.

Por su parte, Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, informó que el Gobierno Federal inició las consultas correspondientes, entre las fiscalías locales, la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Relaciones Exteriores, para saber si hay órdenes de captura pendientes en contra de Héctor Luis Palma Salazar, alias ‘El Güero’ Palma, exlíder del Cártel de Sinaloa. Lo anterior luego de que un juzgado de Jalisco lo absolviera del delito de delincuencia organizada y ordenara su liberación.

“El sábado 1 de mayo se recibió un exhorto del juzgado de procesos penales de Jalisco… relativo a la causa penal 6-2018-9, se informa ahí que el 30 de abril, este juzgado emitió sentencia para dejar en libertad, absuelto del delito de delincuencia organizada en su hipótesis de delitos contra la salud… y esta resolución fue suscrita por el secretario del juzgado en funciones de juez y no fue firmada por el juez titular. Por eso se hicieron las consultas correspondientes a las fiscalías estatales, así como a la Cancillería para que hiciera la consulta al Gobierno de Estados Unidos para saber si existe otra orden de aprehensión u otro proceso pendiente… para saber la opinión de todas las autoridades consultadas y proceder en consecuencia”. Las declaraciones de la secretaria se dieron durante la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador, en Chetumal, Quintana Roo.

De acuerdo con un comunicado “el Juzgado Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en el estado de Jalisco notificó, el 1 de mayo, a la Dirección General del Centro Federal de Readaptación Social número 1 “Altiplano”, de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana (SSPC), sobre la resolución que absuelve a Jesús Héctor o Héctor Luis Palma Salazar, alías “el Güero Palma”, de la acusación en su contra por la comisión del delito de delincuencia organizada, presentada por el Ministerio Público de la Federación, en la causa penal 6/2018-IX”.