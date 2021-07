Se aprueba el aborto legal en Veracruz

julio 20, 2021

Isabel Ortega/Xalapa.- Con 25 votos, la mayoría de Morena en la 65 Legislatura aprobó modificaciones al código penal por las que se legaliza el aborto en Veracruz hasta la semana 12 de gestación. La oposición lo calificó como un “fraude a la Constitución”, pues ahí se defiende la vida desde la concepción y hasta la muerte natural.

En sesión ordinaria, en la que solo se agendó las modificaciones al código penal, Acción Nacional externó su rechazo a la propuesta, con el argumento que las reformas solo eran un “circo mediático”.

El diputado Enrique Cambranis insistió que a las 12 semanas ya no se está hablando de un embrión, para ese momento de gestación ya se trata de un feto, por lo que al interrumpir el embarazo, se atenta contra un ser vivo.

Omar Miranda Romero afirmó que la sesión de este 20 de julio es un capítulo más de la larga lucha por la defensa de la vida.

Consideró que la sesión a modo es oportunismo político en una crisis social y económica, “parece que no hay otra agenda, que no hay otros problemas o temas, que no existe un ámbito distinto en donde la vida de miles de veracruzanos está siendo atacada”.

Y es que dijo que el gobierno de Morena no tiene respeto por la vida, un ejemplo, es la constante falta de medicamento, inseguridad en el que las mujeres han sido víctimas de más de 40 mil delitos en los primeros cinco meses del 2021.

El diputado Gonzalo Guiza Valladares ofreció una disculpa pública, de parte de los legisladores locales, que no se permitió el acceso de grupos próvida al recinto legislativo, “es lamentable porque dijimos que éramos diferentes, que no íbamos a hacer lo mismo que los demás, que no íbamos a usar la mayoría para aplastar”.

Apuntó que la sociedad no está interesado en la legalización del aborto, pues es un tema de creencias, “es un fraude a la Constitución”, y se está defraudado a la ciudadanía y se están traicionando el juramente que hicieron al rendir protesta”.

El legislador del extinto partido Encuentro Social, lamentó que Morena haga uso de la fuerza bruta para poder justificar lo injustificable, un hecho que va contra la naturaleza.

Por su parte Mónica Robles Barajas, la única que subió a tribuna para defender su propuesta, la legisladora recordó que ya hay precedente de que se puede hacer valer el derecho a la vida desde el momento de la concepción y el derecho de las mujeres a decidir por su cuerpo.

“No hay un argumento jurídico que obligue a estar en contra, además, hay una alerta de género por agravio comparado, lo que los hace responsables de regular el aborto.

Aseguró que la postura de rechazo solo castiga a la mujer más pobre que no tiene acceso a anticonceptivos, que no puede pagar una clínica clandestina para interrumpir la gestación, “que (el aborto) este como un delito penal, no quiere decir que las mujeres dejan de abortar”.

En su discurso, desde la máxima tribuna, la legisladora equiparó obligar a una mujer a tener un hijo con el delito de “tortura”.