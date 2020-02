Se burlan de AMLO por su forma de hablar

Redacción/Xalapa. Esta mañana el exsenador Javier Lozano lanzó un comentario «burlándose» del presidente Andrés Manuel López Obrador, refiriéndose a su forma de hablar.

Esto luego de que en la conferencia mañanera López Obrador dijo «votastes», al estar hablando de conservadurismo.

Siempre amenazante y discriminando @lopezobrador_ Si no votaste por mi eres un tal por cuál.. pic.twitter.com/Zzfnq7Mf3n

También el diputado Jorge Triana se burló del presidente.

"A los que me reclaman sobre el aeropuerto en Texcoco, les pregunto: ¿por quien votastessss?…" Al parecer para AMLO sólo tiene derecho a expresarse quien votó por él, o peor aún, quien lo adula sin condiciones. pic.twitter.com/c2kN6CGCKo

Otros usuarios en Twitter también criticaron la forma de hablar de Obrador.

No bueno, si "votastes" por él, sí mereces gobernabilidad y si no, ya te "chingates"

En serio? El presidente de un país diciendo que si no "votastes" por él no puedes reclamar o increpar las decisiones que toma por ti?

Que alguien le recuerde que es el representante de un país y no el dueño de éste… 🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️ https://t.co/0sclYmNlxU