Se concluirá la administración con 10 mil policías en Veracruz

octubre 4, 2020

Yhadira Paredes/Xalapa. A dos años de iniciada la administración estatal se ha logrado conformar un cuerpo policiaco estatal de 6 mil elementos, los cuales han sido blindados para evitar ser corrompidos por el crimen organizado, aseveró el titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Hugo Gutiérrez Maldonado.

El funcionario estatal destacó que la idea es que al terminar el sexenio se tenga la meta impuesta de 10 mil policías para entregar al estado una policía verdadera. Recordó que al inicio del actual gobierno se tenían 2 mil 500 elementos policiacos estatales, insuficientes para los 8 millones de veracruzanos.

“Eran muy poquitos y a parte, mal capacitados, mal equipados, no tenían balas, era un problema cuando se recibió, afortunadamente ahorita ya estamos bien. Cuando le informo al señor Gobernador los policías que tenemos operativamente, él va a la Ciudad de México y pide el apoyo a la Marina y Ejército y nos estuvieron apoyando y pudieron bajar los índices el primer año”.

Ya en el segundo año, dijo, con la entrada de la Guardia Nacional se han tenido grandes avances en materia de seguridad en el territorio veracruzano, pues la GN ha sido una corporación con la que han tenido una buena sinergia y con quienes han tenido varios operativos exitosos.

Por otra parte, el funcionario estatal manifestó que para evitar que los elementos policiacos se corrompan, consideró que se hace con el ejemplo de sus superiores, además de la confianza que se les brinda desde el titular de la SSP.

«El que tengan la confianza de acercarse con el Secretario y decirle sabe que: estoy amenazado, me puede cambiar o puedo descansar 15 días. El explicarles todos los días que la delincuencia no los va a llevar a ningún lado. Yo nunca he visto un policía exitoso que se haya cambiado para el otro lado. O terminan muertos o terminan en la cárcel.

Es muy importante que el policía sepa que el camino no es por ese lado”. Y es que, finalmente, aseguró que si los maleantes algún día tienen que entregar a alguien, al primero que entregarán es al policía o van a matar al policía, pues es diferente el crecimiento del policía y el delincuente.