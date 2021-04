Se coronan Atlético, LMF y «Víctor Flores» en Liga Nacional de futbol

abril 11, 2021

Fernando Hernández/Veracruz.- Intensas finales se vivieron este domingo en el Campus para la Cultura, Arte y Deporte (CAD) de la Universidad Veracruzana, en las que el Atlético Veracruz, Liga Municipal de Futbol y Deportivo «Víctor Flores» conquistaron sus respectivos títulos y confirmaron su clasificación al Campeonato Nacional de la Liga Nacional Juvenil Scotiabank de futbol.

En un colofón de Campeonato que cumplió con las medidas cautelares de salud, con porras divididas en la tribuna del Campo Mixto y un máximo de 30 personas por equipo, en un espacio para más de mil.

Además fueron desinfectados visitantes y protagonistas de los encuentros, sin olvidar la revisión al buen uso de cubrebocas y gel antibacterial.

SUB 13

El Atlético Veracruz tuvo que llegar a la tanda de penales ante los Carpinteros de Tihuatlán, que desde el primer tiempo perdió a Emiliano Lobato por expulsión.

Incluso los de Carlos Cazarín se habían ido adelante en el marcador gracias a un certero remate de cabeza de William Tello tras el cobro de un córner.

Y justo con la falta que cometió el zaguero norteño pudo caer el gol que ampliara el marcador, pero el arquero Alan Reyes hizo una gran atajada para impedir la caída de su marco.

Y en la siguiente jugada, en el cierre del primer lapso, Jhoel González se encontró habilitado por un efectivo pase de Antonio Zamora y firmó un golazo al ángulo superando la estirada de Franco Yeladaqui.

Así las cosas se fueron a la prórroga y hasta la tanda de penales, porque el Atlético se topó con una gran actuación de Reyes.

Pero en los penales, Tihuatlán ya no pudo. Fallaron dos y la historia se acabó para que los jarochos se coronaran.Los dos equipos avanzaron a la etapa Nacional.

Sub 15

Liga Municipal de Futbol tuvo mayor cohesión y fortaleza en la cancha y derrotó a Iniciativa Siete por 3-1.

Los jarochos explotaron muy bien sus bandas y fueron incisivos en el ataque, anotando gracias a Adán Altamirano, Fernando Carmona por la vía penal y una gran ejecución del capitán José Manuel Mina. Juan Pablo Jerónimo descontó por la causa de los Lobos.

Iniciativa Siete se desconcentró en el primer tiempo, luego del penal sancionado en su contra y ya no pudo enchufarse, además de no usar tanto sus bandas, casi siempre llevando la pelota por la zona de mayor tráfico, y a pesar del nerviosismo del portero Javier Antely, el marcador ya no se movió.

Los dos equipos avanzaron a la etapa Nacional.

Sub 17

El Deportivo «Víctor Flores» coronó una gran temporada y derrotó al Afouteza Xalapa en el duelo de la categoría mayor, consiguiendo el único boleto a la fase Nacional de julio.

Un 3-1 final que mostró la contundencia de los «Ferrocarrileros», que aprovechó los errores del portero César Aquino, que tuvo participación en las tres anotaciones.

Después de un primer tiempo parejo, el cancerbero entró de cambio para que Johanssen Cortés se sumara al ataque ante la inoperancia de Noé Durán.Pero en una salida tras pelota dividida, Aquino «rebanó» el despeje para que Alan Pérez entrara solo al área y definiera.

Y luego, en una pelota dividida, el achique lento, junto a la mala comunicacion con la defensa, le abrió el camino a Erick Hernández para meter el segundo.

El mismo Aquino dejó suelto un balón y provocó una falta en el límite del área grande, que fue bien capitalizada, por tiro libre directo, por Axel Quiroz.

Afouteza estaba desdibujado, pero se encontró una pelota en los pies de Juan José Huerta a falta de 10 minutos para concluir, y el centrocampista la firmó para descontar.

Así los de Lisardo Baldomar se volcaron al frente y tuvieron un par de aproximaciones más, pero el arquero Eduardo Espinosa resolvió para impedir la reacción del rival.

La Liga Nacional Juvenil Scotiabank volverá para septiembre, esperando la conclusión de la actual Copa Guardianes.