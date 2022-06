Se cuelga Higuera otro oro para el atletismo veracruzano

junio 30, 2022

Fernando Hernández/El Demócrata. La penúltima jornada del atletismo de los Juegos Nacionales Conade 2022 fue positiva para Veracruz, al caer otra medalla de oro, lograda por José Manuel Higuera Valenzuela, que dominó la prueba de los 400 metros con vallas categoría Sub 20 con un tiempo de 52.72 segundos.

Además cayeron dos más de plata y un bronce.

Higuera Valenzuela dominó la prueba con las vallas de 91 centímetros, manejando el ritmo y la técnica para despegarse y llegar a la meta con un tiempo de 52.72 segundos, dejando atrás al guanajuatense Óscar Flores, que realizó un tiempo de 53.37 segundos; el bronce fue para Gonzalo Medina, de Sinaloa, con 54.65 segundos.

“Me siento muy contento de haber logrado esto, se trabajó toda la temporada para este resultado y la verdad me siento muy feliz. La prueba fue difícil, salí no pensando en nada, simplemente correr y disfrutar la carrera sobre todo y así lo hice. No creí que había ganado, veía el tiempo y me costó procesarlo hasta que llegué a la meta. Esta medalla se la dedico a mi familia, a mi mamá, que es quien está ahí conmigo apoyándome y a mi entrenador Eliut Vázquez”, comentó el xalapeño que practica el atletismo desde los 11 años de edad.

LAS PLATAS

La atleta veracruzana Aileen Alejandra Bautista Pulido se colgó la medalla de plata en la prueba de salto triple categoría Sub 18 con registro de 12.06 metros.

Se quedó a dos centímetros del oro, presea que consiguió la queretana Marcela Reséndiz. El bronce fue para Sofía Varela, de Sinaloa, con 11.74 metros.

La otra presea de plata fue conseguida para Elvia Sugey Canela Martínez en la prueba de lanzamiento de martillo categoría Sub 18, en donde registró una marca de 59.23 metros. El oro fue para Baja California, con Frida Verduzco, que implantó récord nacional con 63.86 metros. El bronce fue para Guadalupe Virgen, de Nayarit, con 54.66 metros.

EL BRONCE

Mientras que la presea de bronce para Veracruz cayó en la prueba de los 400 metros con vallas Sub 18. El xalapeño Jean Paul Benítez Juanz registró una marca de 53.63 segundos. El oro fue para José Eduardo Aguado de Nuevo León con 52.95 segundos y la plata para Maximiliano Núñez de Baja California con 53.02 segundos.