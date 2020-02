Se debe actualizar padrón de cafeticultores: diputada

febrero 8, 2020

Isabel Ortega/Xalapa.- La diputada local Nora Jessica Lagunes Jáuregui, consideró que es urgente depurar y actualizar el padrón de cafeticultores, para garantizar mejores subsidios a productores locales.



Explicó que hay un problema en el sector cafetalero, y los 5 mil pesos que el gobierno federal les da son insuficientes para poder reactivar el campo.



«Hay personas que están reclamando y tiene la necesidad pero no están en el padrón. El día 10 vamos a tener una reunión para tener la actualización del padrón (…) yo sé que no es una solución, pero les va a ayudar».



Lamentó que funcionarios de gobierno aseguren que las manifestaciones de los cafeticultores está manipuladas por líderes que ya no tienen los beneficios de antaño.



Consideró que no se puede generalizar y criticar a todos, pues muchos de los que hoy exigen apoyos son gente del campo que lleva años trabajando y que hoy ya no pueden sostener su producción, «tienen toda la razón de hacer el reclamo».



Explicó que que en actualidad tanto el cortador como los productores obtiene la misma ganancia, por le bajo costo del aromático, por lo que avaló las manifestaciones de los productores.



La diputada comentó que muchas organizaciones no transparentaron los apoyos que entregaba el Gobierno federal, pero no sé puede tapar el sol con un dedo y decir que todos son corruptos o que piden apoyos sin tener tierras.