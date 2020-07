Se debe aplicar «Mano Dura» contra quien realice fiestas: Regidora

julio 16, 2020

Regina Montes. Xalapa. La regidora Ana María Córdoba Hernández pidió “mano dura” para la población que sigue realizando fiestas pese a la contingencia sanitaria que vive la ciudad por el Covid-19.



Dijo que aunque elementos de la Policía Municipal ha realizado recomendaciones en ese sentido, es insuficiente porque hay personas que lo siguen haciendo.



“Hay fiestas constantemente en algunos lugares donde se agrupan muchas personas y no se hace ninguna sanción, se les hacen recomendaciones, apagan en ese momento sus radios, sus sonidos y no pasó nada y la policía municipal está alrededor de ellos, se van y otra vez vuelve, creo que es momento de tomar con mano dura y realmente hacerles ver que es por el bien de todos”, dijo.



La edil se pronunció también por sancionar no solo a los comercios de Xalapa que no obliguen a trabajadores y clientes usarlo sino a la población en general.



“Si bien es cierto las personas tienen derechos a no usarlo si van solas o no hay alguna otra persona, pero creo que sería un error bajar la guardia y quitarlo de antemano”, dijo.



Por ello, señaló que el gobierno municipal debe invitar a la ciudadanía a usarlo puesto que “si nosotros nos cuidamos, cuidamos a todos”, dijo.



Alertó que las cifras en Xalapa son alarmantes por lo que se deben tomar medidas contundentes; sin embargo, criticó que no se estén dando las cifras reales de las personas contagiadas y fallecidas por esa razón.



“Tenemos que hablar que hay gente que se ha muerto por insuficiencia respiratoria, neumonía atípica, pero como no han salido los resultados de que es Covid-19, ese es el problema que no tenemos las cifras reales y que los ciudadanos están pensando que no pasa nada, algunos, porque cuando ya les tocó esa situación en la familia y amigos, se dan cuenta de que se les está mintiendo y esa parte me preocupa mucho”, dijo.