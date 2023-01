Se deben cuidar el camino de los jóvenes para que encuentren su estrella

enero 8, 2023

Yhadira Paredes/Xalapa, Ver.- En el marco de la celebración de Epifanía (la llegada de los Reyes Magos), el arzobispo de la Arquidiócesis de Xalapa, Jorge Carlos Patrón Wong refirió que es la oportunidad para valorar todo lo que Dios regala a la feligresía y reconoció que las personas que no conectan su vida con Dios, son personas que no conocen la insatisfacción.

En la homilía de este domingo desde la Iglesia Catedral Metropolitana de Xalapa dijo que las personas que no conectan su vida con Dios, son personas que no tiene una mirada más amplia, un horizonte más trascendente, se quedan “muy chiquitos” en su corazón.

En ese sentido el prelado católico hizo un llamado a la feligresía a cuidar a los jóvenes y sus insatisfacciones porque significan la presencia de una estrella, de una luz y todo lo que se trata de hacer es guiarlos.

“Nuestro papel es apoyar a nuestros jóvenes para que sigan su estrella y descubran cual, para que caminen, no se pueden quedar en el mismo lugar, los debemos ayudar a confiar y a responder”.

Es una insensatez pensar que se nuestras debilidades se pueden salir solos, pues se requiere de la compañía de otros, de guías, para llegar a donde la estrella quiere posarse, hay un punto en la vida que todos debemos descubrir, la vocación.

“Hay gente que no aguanta las sorpresas de dios, por eso hay tantos fracasos vocacionales, la gran decepción, la vida cotidiana de una persona, no son palacios, no son ejércitos, no es poder, no es placer, no es espontaneidad, es la sencillez y la humildad de vivir todos los días en un pesebre”.

Asimismo, señaló que a las personas les cuesta aceptar que todas las vocaciones tiene esta cotidianidad sencilla, es aquí donde uno descubre que se quiere vivir la vocaciones adorando al niño, como lo hicieron los Reyes Magos,

Sostuvo que el relato de los Reyes Magos se escucha desde antes, incluso de saber leer, pero cada año se disfruta igual, porque siempre es actual y siempre dice algo.

“Hablar de una experiencia que tiene un seminarista y un sacerdote, pero para todos los que están aquí, tanto los jóvenes, los laicos, las religiosas, apliquemos estos movimientos exteriores que produce el relato de los Reyes Magos, en la relación vocacional, porque todos nosotros tenemos en nuestra vocación cristiana un llamado particular, hay que descubrirlo y después atenderlo para toda la vida”.

Finalmente, refirió que cuando los seres humanos organizan todo, planean todo, siempre se tiene una insatisfacción, pues surge un deseo más profundo y más alto de lo que se tiene.