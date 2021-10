Se deben extremar precauciones con el uso de veladoras: PC

octubre 29, 2021

Yhadira Paredes/Xalapa. Tras señalar que el operativo de seguridad por el Día de Muertos se lleva a cabo en coordinación con autoridades estatales y municipales, la titular de la Secretaría de Protección Civil del Estado (SPC), Guadalupe Osorno Maldonado hizo un llamado a la población en general a extremar precauciones con el tema de las velas en altares para evitar accidentes.

Asimismo, la funcionaria estatal informó que derivado de las lluvias registradas el jueves en gran parte de la entidad no se registraron daños, salvo la caída de un árbol que no causó afectaciones a la población, ni tampoco por los vientos.

“Vamos a mantener el operativo desde el día de hoy (viernes) hay varios desfiles de catrinas, vamos a estar trabajando con las diferentes fuerzas de tarea y además las recomendaciones de no bajar la guardia, sabemos que estamos en semáforo verde epidemiológico, sin embargo, siempre es mejor no enfermeras”.

Ante ello es necesario mantener la sana distancia, el uso de cubrebocas en lugares donde no haya ventilación y tener mucho cuidado con el uso de veladoras al interior de las viviendas para evitar accidentes.

“Que no se mantengan prendidas en caso de que la familia salga y mantenerlas en vigilancia constante y en caso de no hacerlos apagarlas”, recomendó.