Se defiende líder del SIMVE de acusaciones de acoso

septiembre 1, 2020

Yhadira Paredes/Xalapa.- El secretario general del Sindicato Innovador Magisterial Veracruzano Gerardo Velásquez Maravert aseguró que emprenderá acciones legales en contra de quienes lo acusaron, dijo, falsamente de hechos como acoso sexual y uso de imágenes indebidas.

En entrevista, manifestó que se trató de una campaña de desprestigio en su contra que inició en el mes de julio, donde a través de diversos medios de comunicación se le exhibió, violentando su presunción de inocencia.

Aseguró que tras las acusaciones se presentó a comparecer ante la Fiscalía General del Estado y cumplió con el proceso legal correspondiente.

“Me desempeño no solo como Secretario General del – SIMVE, si no también como Secretario del Deporte en la Federación Nacional de Sindicatos de Trabajadores de la Educación – FENASTE, así como Director Ejecutivo de Savia en Equilibrio A. C. Enfocada en la asistencia social y está por demás, mencionar que el trato que les doy a mis compañeras es estrictamente en un marco de respeto y profesionalismo”.

El líder sindical aseveró que él respeta a las mujeres y siempre les ha dado un trato digno.

Ante ello, rechazó las acusaciones y las calificó de falsas, por lo que actuará legalmente por los daños que le han causado contra quien resulte responsable