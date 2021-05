Se deslinda AMLO del desafuero a Cabeza de Vaca: yo no tuve nada que ver

mayo 5, 2021

Redacción/Al MomentoMX. El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, se deslindó del proceso de desafuero que enfrenta el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, acusado por la Fiscalía General de la República (FGR) de presunto lavado de dinero y delincuencia organizada. AMLO agregó que “él no tiene que ver” con ese caso.

“Piensan que todo salió de aquí, que aquí se decide… Les puedo decir, en honor a la verdad, que no tuve nada que ver, esto es un asunto que decidió la Fiscalía de solicitar su desafuero… yo no fabrico delitos, no somos iguales, ‘el león cree que todos somos peludos’, y no”.

López Obrador también desconoce si el Instituto Nacional de Migración (INM) emitirá una alerta migratoria en contra del gobernador panista.

La Cámara de Diputados avaló el desafuero de García Cabeza de Vaca, el dictamen se envió al Congreso de Tamaulipas que lo rechazó. Cabe señalar que el gobernador acusó al presidente de persecución política a la oposición, porque él lo ha criticado y ha rechazado algunas de sus políticas.