Se disculpa Luis de Llano con Sasha Sokol pero niega abuso

marzo 30, 2022

Redacción/El Demócrata. El afamado productor de Televisa, Luis de Llano se disculpó con la cantante y actriz Sasha Sokol con quien mantuvo una relación cuando ella tenía 14 años y él 39; pese a esto De Llano negó haber abusado de ella.

En un comunicado se disculpó por sus comentarios en el programa de Yordi Rosado donde confesó una breve relación romántica, sin embargo, Sokol afirmó que ésta duró cuatro años.

“En mi vida siempre me he conducido con la verdad, no he cometido delito alguno, ni tampoco he actuado de forma inmoral. Los hechos descritos y narrados… son meras y falsas especulaciones”, dijo.

Por su parte, Sasha agradeció el apoyo que ha recibido tras romper el silencio sobre el tema.