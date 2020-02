Se eliminara financiamiento para partidos políticos

febrero 26, 2020

Carlos Guzmán Martín. México. El senador Samuel García Sepúlveda señaló que se puede eliminar por completo el financiamiento, y no sólo el 50% por ciento planteado por Morena.



“En Movimiento Ciudadano creemos que ya merecemos el debate de cambiar el financiamiento público al privado, es decir, no solamente de tajo, sin evidencia, reducir el 50 por ciento, creemos que tenemos que llegar al punto de cero financiamiento.



“En un país con tanta precariedad creemos que es un crimen que en el 2018 se hayan utilizado 6 mil 788 millones de pesos a partidos. Ese dinero debió destinarse a salud, seguridad y medioambiente”, dijo.



Además, el legislador de Nuevo León exhortó a las bancadas a abrir el debate para llevar a cabo una reforma integral al sistema electoral y no acotarse a sólo el financiamiento como pretende el grupo mayoritario.



“No es el único tema que nos preocupa, el dineral que gastamos en partidos, nos preocupa el que quieran maniatar a los órganos electorales como el INE, nos preocupa que quieran eliminar a los órganos electorales estatales, nos casusa terror la cláusula de sobrerrepresentación que hoy le regaló 70 diputados al partido mayoritario, igual de terror la transferencia de curules que hoy le regaló 40 diputados, por eso hoy hay mayoría absoluta de un partido en la Cámara de Diputados.



“Se requiere de un pronunciamiento integral, una reforma integral a todo el sistema electoral, queremos más debates y menos spots, queremos urnas electrónicas. Si estamos seguros que es un exceso lo que se da a los partidos, tenemos que debatir el financiamiento privado, (…) por lo tanto démonos el tiempo de hacer una reflexión integral al sistema electoral mexicano, que estoy seguro a ni un mexicano satisface por tantas trampas y tanta complejidad”, concluyó.