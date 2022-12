“Se empeñan en que muera en prisión”: el mensaje de Félix Gallardo desde la cárcel

diciembre 14, 2022



Una cuenta de Twitter bajo el nombre de Miguel Ángel Félix Gallardo, publicó una carta supuestamente firmada por el supuesto ex líder del Cártel de Jalisco en la que aseguró haber sido víctima de un “montaje mediático” hace 33 años cuando fue detenido en la ciudad de Guadalajara.

“El día 8 de abril de 1989, encontrándome enfermo con un suero puesto en el brazo izquierdo, bajé a la cocina para comer o beber algo y escuché ruidos extraños y alboroto que no era común en la colonia. De un momento a otro fue tumbada la puerta de mi domicilio de forma violenta, irrumpiendo quienes dijeron ser agentes federales al mando de Guillermo González Calderoni”, expuso el primer párrafo de la misiva.

El mensaje dirigido ”a la opinión pública” narra los hechos que acontecieron el día de la detención de Félix Gallardo, quien tras haber sido detenido en su casa de la capital tapatía fue trasladado al aeropuerto de la ciudad para de ahí lelvarlo en un jet de Pemex a la Ciudad de México.

“Entre gritos, jaloneos y golpes me pusieron un pantalón y una camisa que le habían exigido a punta de pistola a mi señora e hijos (…) Sin decirme nada, fui golpeado con la punta de los rifles, quebrándome cuatro costillas”, relató la carta firmada por el narcotraficante.

En el trayecto iban unos 6 o 7 elementos acompañados por Guillero González Calderoni, quienes “sacaron varios sobres tipo bolsa plástica con un polvo blanco, tal vez cocaína, que ellos inhalaron”.

Después de aterrizar en la capital mexicana, el llamado “Jefe de Jefes” habría sido llevado a las instalaciones de la Interpol, donde fue torturado e interrogado por varios agentes, entre ellos el entonces subprocurador de la República, Javier Coello Trejo.

“Don Miguel ¡Usted ya chincó a su madre! No le agarré nada en su casa, pero tengo a su familia atorada”, le habría dicho el subprocurador en el sótano de las instalaciones de la Interpol.

Después fue llevado a una zona de separos donde fue torturado con toques eléctricos y “tehuacanazos” en la nariz. “En dicho lugar también me percate de dos mujeres, tal vez colombianas, a una de las cuales la hicieron abortar por las torturas, y a la otra , muy golpeada, le dieron una escoba para que barriera los pedazos de feto que había arrojado su hermana”.

Félix Gallardo también denunció que varias personas que no tenían relación con su empresa criminal fueron torturadas y detenidas sin ninguna orden de aprehensión, además de que en el proceso perdió cuentos de hectáreas, cabezas de ganado, tractores, vehículos, pertenencias personales y muchas cosas más.

“El licenciado Coello Trejo siempre me amenazaba diciéndome que no contestara preguntas y que no moviera, ni volteara a ningún lado porque me iban a matar a mí o a mi familia”, relató.