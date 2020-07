Se espera contar con 100 sucursales del Banco Bienestar en el estado a finales de año

julio 22, 2020

Yhadira Paredes. Xalapa. Se espera que a finales de este 2020 estén operando 100 sucursales del Banco Bienestar en territorio veracruzano, informó el delegado de Programas Federales en la entidad, Manuel Huerta Ladrón de Guevara.

El funcionario federal destacó que se espera que a finales del mes de agosto se tengan trabajando ya 30 sucursales de esta institución bancaria que permitirá brindar atención a los ciudadanos.

“Estamos construyendo otras 34 y a finales de año, queremos llegar a 100. El compromiso es que entre el 2020 y el 2021 tengamos 237 sucursales bancarias en Veracruz, ubicadas en estos lugares en donde evidentemente no hay alternativa financiera, no solo para quienes reciben los programas sociales, si no para toda la población”.

Aseguró que se buscará transformarlo en “banca de primer piso”, es decir que ofrezca servicios de crédito y ahorro.

“Un ejercicio de sacar dinero en Banco del Bienestar cuesta 8 pesos, comparado con el valor de los bancos privados están entre los 35 y 40 pesos, son de los mecanismos para que los más pobres se incluyan en el sistema financiero y tengan beneficios concretos”.

Huerta Ladrón de Guevara destacó que en muchas de las 20 mil comunidades que tiene el Estado, no existe algún tipo de banco en donde pudieran recibir los recursos los beneficiarios.