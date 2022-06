Se esperan 5 mil visitantes en el primer martes de acceso libre en el Aquarium

junio 13, 2022

Yhadira Paredes/Xalapa. Este martes 14 de junio será el primero en el que 5 mil personas acudirán de manera gratuita a las instalaciones del Aquarium del Puerto de Veracruz, quienes podrán adquirir sus boletos a través de internet, informó Sergio Rodríguez Cortés, procurador del Medio Ambiente del Estado, quien advirtió que no habrá intermediarios.

En su participación en la conferencia de prensa del gobernador Cuitláhuac García Jiménez, en Palacio de Gobierno, señaló que los boletos se deberán tramitar a través de la página web del Aquarium: www.aquariumpuertodeveracruz.mx disponible a partir de este lunes y en la que cualquier persona podrá acceder.

“Se activará los segundos martes de cada mes, en ese momento llena uno un formulario, una persona puede tramitar hasta cuatro boletos, hay un horario, programado de 10 de la mañana a las 5 de la tarde, con intervalos de 30 minutos la visita, una vez llenado la tabla se confirma la adquisición de los boletos”.

Se emitirán 5 mil boletos, es decir, 330 personas por recorrido y recordó que los os boletos serán enviados al correo electrónico del ciudadano con código QR, hasta dos días antes de cada mes, menos julio y diciembre.

“Se pide la identificación oficial para adultos, para niños credencial de escuela, el horario no es transferible, lo que deseamos es que las personas tengan un acceso adecuado, haya un orden, no queremos que lleguen al Aquarium y se tarden o no puedan ingresar”, dijo Sergio Rodríguez.

Indicó que son dos experiencias, la de tiburones y pingüinario con costo extra, hay un teléfono para cualquier duda 2299311020 donde habrá personal para orientar a quienes acudan este martes 14 de junio al Aquarium.

El procurador advirtió que se ha blindado el sistema de boletaje gratuito para evitar que personas se presuman como presuntos gestores u organizadores de algún grupo, si no que las personas de manera libre acuda y conozca la educación ambiental que brinda este Aquarium.