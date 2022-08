Se está revisando el nuevo reglamento de operación de grúas

agosto 15, 2022

Yhadira Paredes/Xalapa. Esta misma semana se estará revisando los últimos detalles de lo que será el nuevo reglamento de tránsito, específicamente en lo que se refiere a la operación de las grúas en la entidad, aseveró el gobernador Cuitláhuac García Jiménez, quien reconoció que estos concesionarios actúan abusivamente.

Recordó que fueron las anteriores administraciones anteriores las que privatizaron el servicio de grúas en la entidad, dejando al gobierno estatal sin grúas, con apenas 17 unidades para los 212 municipios.

En ese sentido, el Jefe del Ejecutivo Estatal rechazó la posibilidad de que el titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), Hugo Gutiérrez Maldonado acuda al Congreso a comparecer sobre este tema “por capricho” de los diputados Eusebia Cortés y Magdaleno Rosales.

Indicó que en enero de este año se hizo la propuesta de adquirir más parque vehicular par a la Secretaría de Seguridad, pero no alcanza para la compra de grúas.

“Ya se hizo el contrato para el financiamiento de más patrullas, no hay de otra, debe ser con financiamiento, vamos a adquirirlas y tuvimos un problema adicional, no hay, tuvimos que buscar porque con el tema del Covid, no produjeron ciertas autopartes, no ofrecen los modelos que se requieren para seguridad pública estatal”.

Consideró que es ineludible hacer convenios con el sistema privado de grúas, pero se tendrá un reglamento para que no sean abusivas y que haya una declaración patrimonial, pues no facturan en algunos cobros.

“Pronto vamos a dar a conocer ya el reglamento, lo vamos a implementar, porque se tiene que trabajar, ojalá no después, cuando algunos empiecen a refunfuñar no haya aplaudidores, como pasó con el tema de los Centros de Verificación Vehicular, donde fuimos contra la corrupción”, finalizó.