Se estrena una de las mejores películas del año: Retrato de una mujer en llamas

agosto 13, 2020

CDMX/AlMomento.Mx. Después de un largo recorrido en festivales alrededor del mundo llega una de las películas más esperadas por los amantes del séptimo arte en los últimos meses. Retrato de una mujer en llamas cuenta una historia de femineidad perdida en la historia, con tintes de amor, erotismo y represión.

“Me sentí impactada por ese periodo de la segunda mitad del siglo XVIII, antes de la Revolución, en el que hubo cientos de pintoras que yo desconocía”, dijo la directora. Y es que fue justamente su propio desconocimiento de esta etapa artística lo que la llevó a querer realizar una película de época.

“Las lesbianas no tenemos pasado: carecemos de historia. Yo he querido otorgarnos uno. El papel de la mujer ha sido sistemáticamente excluido de la historia del arte. El final del siglo XVIII fue una época extremadamente floreciente para las artistas femeninas; sin embargo, su lugar desapareció de la historia. La película trata de restaurar ese lugar”, aseguró Sciamma.

La distribución de la película corre a cargo de SdA Distribución de Cinépolis, que estrenó exitosamente la multipremiada Parásitos a finales de 2019 y Ema de Pablo Larraín, protagonizada por Gael García Bernal.

Sinopsis: Francia, 1770. Marianne es una pintora que recibe un encargo muy especial: retratar a Héloïse que acaba de salir del convento y que tiene serias dudas respecto a su próximo matrimonio. Este retrato de bodas tiene que realizarse sin que ella lo sepa, por lo que Marianne la investigará a diario.

Premios

2019: Globos de Oro: Nominada a Mejor película de habla no inglesa

2019: Festival de Cannes: Mejor guión (Céline Sciamma)

2019: Premios BAFTA: Nominada a Mejor película de habla no inglesa

2019: Premios del Cine Europeo: Mejor guión. 3 nominaciones

2019: Círculo de Críticos de Nueva York: Mejor fotografía

2019: National Board of Review (NBR): Mejores películas extranjeras del año

2019: Asociación de Críticos de Los Angeles: Mejor fotografía

2019: Premios César: Mejor fotografía. 10 nominaciones

2019: Critics Choice Awards: Nominada a Mejor película de habla no inglesa

2019: Premios Independent Spirit: Nominada a Mejor película extranjera

2019: Asociación de Críticos de Chicago: 3 nominaciones incluyendo Mejor película extranjera

2019: Círculo de Críticos de San Francisco: Nominada a Mejor película de habla no inglesa

2019: Premios Goya: Nominada a Mejor película europea

2019: British Independent Film Awards (BIFA): Nominada a Mejor film internacional

Críticas

“Una historia de amor exquisitamente ejecutada, intrépida y devastadora a nivel emocional (…) Es tan buena que querrás volver a verla de nuevo inmediatamente cuando termine.”

Leslie Felperin: The Hollywood Reporter

“Este romance lésbico hermoso y calmado funciona bien a nivel básico (…) Sciamma acierta al confiar en la química que hay entre sus dos protagonistas”

Peter Debruge: Variety

“Una devastadora e inolvidable historia sobre el amor y el recuerdo (…) Se cuece a fuego lento hasta que se vuelve incandescente en sus últimas escenas.”

David Ehrlich: IndieWire

“Gracias al talento de Sciamma, el film evita los clichés y se convierte en algo glorioso (…) Sus ideas salen del corazón y la directora concluye con una especie de epílogo que es devastador.”

Richard Lawson: Vanity Fair

“Un tratado ferozmente inteligente sobre el arte, la voluntad y el amor homosexual en el siglo XVIII”: The Wrap