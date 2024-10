Se extravían perros por pirotecnia durante fiestas patronales en Coatepec

octubre 1, 2024

Juan David Castilla.-Las festividades con fuegos artificiales causan una gran cantidad de animales extraviados, situación que fue notorio durante las fiestas en honor a San Jerónimo en el Pueblo Mágico de Coatepec.

De acuerdo con Lourdes Jiménez Mora, presidenta de la Coalición de Activistas por los Derechos de los Animales de Veracruz, la responsabilidad recae en los tutores, quienes deben cuidar a sus mascotas ante situaciones estresantes, donde las detonaciones afectan a los animales.

“Cada vez que hay este tipo de festividades y demás en donde se usan fuegos artificiales, estos juegos pirotécnicos, hay una cantidad enorme de animales extraviados. Desafortunadamente tenemos que aceptarlo. Esto no solo es culpa de la persona que está haciendo uso de estos artefactos. La mayor parte aquí de responsabilidad recae en los tutores de estos animales”.

La activista indicó que se incrementan los avisos de la gente en redes sociales por los animales extraviados que tienen a alterarse por los explosivos.

“Sí tenemos de manera constante ya los avisos en redes sociales, los avisos en WhatsApp, los avisos de muchas formas de que cuidemos a nuestros animales. No podemos seguir tratando de culpar a quien está haciendo uso de estos artefactos, que aunque no nos guste sigue siendo legal, desafortunadamente”.

La animalista detalló que a los animales también les afectan los trueno cuando hay tormenta y por eso los dueños deben tenerlos en espacios adecuados.

“Si de pronto hay algo, nosotros somos responsables de nuestros animales de compañía. Entonces, por lo tanto, deberíamos tener de manera constante una vigilancia en el lugar a donde los tenemos resguardados, en el lugar donde viven. En cualquier momento puede haber algo así y el animal se va a salir. No, nada más son los fuegos artificiales, también son las tormentas”.

Lourdes Jiménez reiteró que es importante mantener la vigilancia y concientizar a la población sobre el tema.

Además, destacó la importancia de exigir a las autoridades que prohíban la pirotecnia en las fiestas patronales, ya que no benefician en nada a la sociedad. Al contrario, causan accidentes y alteran a mascotas, niños y adultos mayores.

“Si no cuidamos el espacio donde están nuestros animales de compañía, vamos a seguir viendo esto. Y bueno, pues, por otro lado, ojalá y pronto las autoridades entiendan que tirar cohetes no es una situación que nos haga diferentes. Desafortunadamente, no nos deja nada bueno, ni es una cultura que haya que preservar”.

Durante “La bajada de los arcos” en Coatepec se escuchó la pirotecnia todo el día domingo 29 de septiembre y los pobladores ya habían detonado estos artefactos desde antes, cuando colocaban la flor en los arcos que se instalan a la entrada de las iglesias.