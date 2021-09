Se ha triplicado el número de consultas médicas en niños de 5 a 14 años por COVID

septiembre 5, 2021

Yhadira Paredes/Xalapa. En los últimos tres meses se ha intensificado el número de consultas médicas, en consultorios privados, por niños que con síntomas respiratorios y que terminan siendo diagnosticados por Covid-19, en edades de niños preescolares, escolares y adolescentes, es decir, desde los 5 a los 14 años de edad y son las poblaciones que no se están vacunando.

Así lo dio a conocer el medico cirujano pediatra, Daniel Alejandro Chan Vásquez, quien recordó que el año pasado fueron muy pocos menores los que se atendieron por covid, pero este año en los últimos tres meses los casos de han triplicado, aunque la mayoría de ellos, por fortuna no se han complicado, aunque sí ha habido casos complicado e incluso fallecimientos por esta enfermedad.

Aunque señaló que si bien el niño tiene una protección importante y un sistema inmunológico mejor, sobre todo aquellos que consumieron leche materna, se trata de un virus que no se conoce la forma exacta de como afecta y a quién va a afectar, por lo que sería muy aventurado dejar a los niños sin protección.

Cuestionado en torno al regreso a clases presenciales, el médico pediatra recordó que la posición de la comunidad médica es que no hay condiciones para regresar a las aulas.

“Nuestra posición siempre ha sido firme y siempre basada en cuestiones médicas, consideramos que no estanos en condiciones de regresar a las aulas, no es prudente en este momento, no estamos en contra de regresar, todos queremos volver a la normalidad en tanto se pueda, pero sí debe haber siempre criterios y ciertas condiciones médicas y no políticas.”

Destacó a una semana del inicio de clases se han cerrado algunas escuelas por contagio y eso es lo que de debe evitar, ya que esta tercera ola se caracteriza por atacar a la gente más joven, niños, jóvenes y adultos jóvenes.

“Los niños deben estar protegidos y parte de esta protección es estar con aislamiento en casa, el año pasado habíamos atendido a muy pocos niños con Covid, tenemos dos meses en que muchos de los pediatras se ha triplicado o duplicado la cifra, aunque afortunadamente no son casos complicados, per hay niños complicado y me atrevo a decir que hay niños que han muerto por esta enfermedad”.

Finalmente consideró que es momento de cerrar filas, pues a pesar de que las autoridades han hecho su trabajo en forma adecuada, desde el punto de vista médico no es prudente regresar a clases presenciales.