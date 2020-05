Se hace viral en Tik Tok por infiel #video

mayo 20, 2020

México/tvnotas. En los últimos días, circuló un clip de Tik Tok, en el cual un hombre se hace viral por infiel.

Al sujeto se le olvida que tiene conectado su celular vía bluetooth a su auto y se baja de la unidad para escuchar los mensajes de la supuesta amante, de inmediato la esposa se percata de la conversación y suena el tema ‘Negro y azul’, de Los cuates de Sinaloa.

Al ritmo de la frase «ese compa ya está muerto, nomás no le han avisado», el video ha generado alrededor de medio millón de vistas, más de 46 mil y entre 400 comentarios, de risas y cotorreo.

Y aunque el joven reproduce dos veces los audios donde se escucha: ¿Hola mi amor por qué no me has mandado mensaje?, ¿estás con tu esposa o qué?, ¿si nos vamos a ver hoy o no?, la esposa parece tomarlo de manera graciosa.

Yovan Morales, habitante de Irapuato, Guanajuato, es el titular de la cuenta de Tik Tok donde se creó el clip y al parecer, todo fue planeado, ya que el joven continúa generando contenido de entretenimiento a lado de su pareja.