Se han recuperado 80% de los empleos perdidos en sector restaurantero

junio 7, 2022

Eda Sentíes

Veracruz, Ver.- De acuerdo con el regidor de turismo de Veracruz y expresidente de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera (Canirac), Daniel Matin Lois, en los últimos meses se ha recontratado hasta un 80% del personal que fue despedido durante el tiempo de pandemia, lo que representa un avance positivo para el sector.

Aunque señaló que todavía no se han recuperados las pérdidas de años pasados, pues muchos de los empresario tuvieron que endeudarse para cumplir con sus compromisos, los próximos meses se vislumbran favorables para el turismo en la zona conurbada.

«Más o menos estamos como un 80 por ciento de recuperación del personal, obviamente durante la pandemia uno genera estrategias para no tener tanto personal, esas estrategias hoy todavía funcionan y, tratamos de no contratar mucha gente porque todavía no se han recuperado las perdidas de 2 años de mala venta. Pero en beneficio de la gente ya se está re contratando», apuntó.

Dijo que próximamente se abrieran 4 negocios más en la zona conurbada, lo que generará más puestos de empleo.

«Son bares y restaurantes, inversiones de gente local, algunos fuertes, que abren antes de verano, porque saben porque verano es una buena fecha para poderse impulsar, y espero que les vaya muy bien y que se queden permanentemente», dijo.

Martin Lois, reconoció que actualmente con lo que están luchando es con el encarecimiento de los productos, pues los prestadores de servicios turísticos están tratando de mantener los precios para no afectar al consumidor final.