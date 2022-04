Se incendia hospital infantil de Veracruz

abril 17, 2022

Eda Sentíes/Veracruz.- Pacientes y personal médico De la Torre Pediátrica de Veracruz fueron evacuados este domingo debido a un incendio en el cuarto piso de este inmueble.

De acuerdo con los primeros reportes de Protección Civil el incendio se originó en uno de los plafones del baño del cuarto piso debido a un corto circuito, sin embargo, el personal logró controlarlo con extintores antes de que las llamaras se propagara.

De acuerdo con el protocolo se procedió a la evacuación de 16 menores y 21 trabajadores y padres.

“Fue un incendio en un registro de energía eléctrica en un falso plafón que está en uno de los sanitarios de caballeros del cuarto piso, siguiendo con los protocolos ellos procedieron a la evacuación y ya no es necesario que continúen con eso, ya no es necesario que continúen ya quedó controlado, lo queso es que el cuarto piso todavía tiene humo y ocuparlo no es recomendable, pero las demás instalaciones se pueden ocupar, la misma brigada del hospital lo controló, no pasó a otras áreas”, explicó Alfonso García Cardona, director de Protección Civil en Veracruz.

Los recién nacidos en incubadoras fueron los primeros en ser evacuados y puestos a la sombra en el parque ecológico que está cruzando la calle, mientras que el resto de los pacientes pedriáticos fueron evacuados en sillas de ruedas, muchos de ellos incluso canalizados con sueros de sus tratamientos.

Al lugar llegó personal de bomberos y protección civil a corroborar que el incendio había sido sofocado, sin daños mayores en el edificio ni tampoco lesionados y minutos después los pacientes y personal regresó al inmueble.