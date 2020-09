Se incrementa movilidad elevándose estadísticas rojas viales en Misantla

septiembre 11, 2020

Arquímedes González/Misantla. Ante el aumento de la movilidad que se ha estado registrando en las últimas fechas, parte de la población, ha relajado diversas medidas preventivas de vialidad, lo que ha originado que, en la bitácora de servicios viales, se empiezan a detonar, lo que el director de Tránsito y Seguridad Vial pide a los conductores de las unidades motrices, sean más precavidos.

“Hemos visto que la movilidad va en aumento por el hecho de que existen necesidades, la gente tiene que salir a realizar sus compras, a sus insumos y a sus trabajos; como dirección de Tránsito lamentamos el hecho de que existan ese tipo de accidentes -de motos- debido a que la movilidad ya es mayor vemos por las calles principalmente, ese tipo de vehículos, las motocicletas, la verdad es un foco rojo en lo que es el municipio de Misantla, tenemos demasiadas motocicletas, la gente las usa por ser económico, más rápido, sin embargo la verdad deben de usar sus medidas de seguridad que son necesarias, porque siempre en cualquier accidente o impacto la motocicleta llevará el mayor golpe”.

En el tema de operativos apuntó que estos se reforzarán, es una de las exigencias que emana de la sociedad, pues algunos de ellos no respetan los semáforos, se pasan los altos, rebasan por el lado derecho, no usan casco de seguridad, más de dos ocupantes, además de que se ha trabajado con empresarios que cuentan con reparto en motocicletas, pero sólo algunos tomaron en cuenta este tipo de sugerencias, dijo que tal fue la preocupación de la administración municipal, que regalo cascos para motivar a los conductores pero el hecho es que no lo usan y no se ha reforzado la cultura vial que es por el bien y salud de la población.

“Hemos tenido pláticas con motociclistas, y algunos de ellos dicen ‘necesitamos que nos respeten como motociclistas’; sí pero también ellos deben tener el respeto ellos como vehículos que transitan en las calles, tiene que tener las mismas reglas, que en este caso son los coches, porque ellos rebasan en la hileras entre los vehículos, y eso pueden provocar un accidente, los ciudadanos que se transportan en sus vehículos ven esa molestia, hay que mencionarlo no todos, vemos conductores que transitan por las calles de manera ordenada, sin embargo muchos que transitan en motos no acatan las disposiciones de manera rebelde, y menos su casco de seguridad”, dijo.